El balance del presidente Mauricio Macri: "No fueron cuatro años perdidos"

También sostuvo que esa política "permitió bajar un 40 por ciento los cortes de luz". Cuestionó la corrupción de la era kirchnerista. "La norma era la corrupción", aseguró. Destacó la revolución de los aviones: "Cuando llegamos, era un privilegio viajar". "Mejoramos los puertos, para que nuestros productos puedan salir al mundo. Por primera vez, exportar desde el Puerto de Buenos Aires es más barato que exportar desde Brasil. Llevamos internet a los pueblos más chicos. La cantidad de hogares con internet aumentó un 40 por ciento", precisó.

"Estábamos cansados, hastiados de nuestro fracaso colectivo. Pero el cambio ya comenzó, que no tiene vuelta atrás. Nos pertenece a todos, es un patrimonio común. Pensemos como pensemos, hayamos votado como hayamos votado. Me alegra que podamos ser más tolerantes", indicó. "Intenté estar al servicio de todos. Quise escuchar todos los puntos de vista. Para evitar los errores. Y cuando me equivoqué traté de corregirlo. Y siempre les dije la verdad. No hay lugar para lliderazgos mesiánicos. Sin guerra contra el periodismo ni ataques al que piensa distinto", manifestó. "Se acabó el uso de la publicidad oficial para premiar o castigar", aseguró y se refirió a la justicia: "respetamos la independencia de los jueces". "Déjenme decir algo de corrupción: sufrimos durante mucho tiempo las consecuencias de la corrupción en el Estado. Dejamos un Estado en el que es mucho más difícil robar la plata de los argentinos. El Estado nacional hoy funciona mucho mejor que en 2015. Encontramos un Estado sin estadísticas, con todo en papel. Era difícil detectar a los corruptos. Tenemos un Estado eficaz. Se atiende mejor a los ciudadanos. Es mucho más transparente", dijo. "Las provincias ya no están sometidas a la chequera del Estado nacional. Hoy están casi todas las provincias saneadas. A esta convicción federalista le puse el cuerpo. Dimos vuelta las empresas estatales. Todas están mejor que hace cuatro años. Necesitan menos financiamiento del Estado", precisó.

"En 2015 Fadea estaba parada, sus empleados iban a la planta pero no tenían tarea. Hoy tiene récord de clientes en el sector privado. Otro caso es Tandanor", precisó. "Recibimos estadísticas falsas como el Indec o en Seguridad. Por eso me aseguré que el mandato siguiente tenga la información para saber dónde está parado", manifestó. "Hace dos semanas enviamos al Congreso el proyecto para declarar la autonomía del Indec, confío en que será aprobado el año que viene", indicó. "Voy a demostrar que se puede hacer oposición de una manera distinta. Apoyando las cosas con las que estamos de acuerdo y rechazando las que no", afirmó. "Hay más chicos que reciben la AUH, hay casi cinco millones de niños cubiertos por asignaciones familiares, un 40 por ciento más que hace cuatro años. Entre los adultos mayores, alcanzamos un nivel histórico de cobertura", sostuvo. El porcentaje de jubilados que cobran la mínima. "Creemos en la educación pública y por eso lanzamos reformas para mejorarla", manifestó. "Dejamos después de cuatro años sistema de programación, robótica e inglés. Somos uno de los cinco países que mejor enseñamos las cuestiones digitales", aseguró. Y defendió las políticas de género durante su gestión. "Trabajamos con diez provincias para facilitar la educación sexual. Esto permitió bajar más de un 20 por ciento los embarazos en menores de 15 años", dijo. "El PAMI está saneado económicamente, pelea mejor sus precios y de manera transparente. Los afiliados del PAMI tienen beneficios que no tienen otras prepagas", afirmó. "Hoy estamos mejor preparados para crecer. No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en mi mandato. Enfrentamos en 2015 una situación delicada, que quisimos solucionar de a poco. Y durante más de dos años tuvimos éxitos. Pero nos pusimos nosotros mismos en una situación demasiado difícil", explicó. "La economía empezaba a despertarse este año. Pero después vinieron los resultados de las PASO que generaron otro salto en el dólar. El miedo al futuro y la falta de un esquema sólido. A pesar de estos resultados trabajamos mucho", expresó. "Los impuestos siguen siendo demasiado altos. Tenemos que seguir buscando maneras de bajar los impuestos. Se ha hablado mucho del crecimiento de la deuda pública. Y cómo puede afectarnos". "No es cierto que el Estado no tenía deudas. Ahora debemos más, es cierto. Pero ese tiene una causa. Ya lo dije en el debate: en estos años tuvimos que pedir plata prestada. La mitad de la deuda fue para pagar el déficit que teníamos cuando llegamos. Un ejemplo de deuda es la administración de Aguas Argentinas", precisó Macri.

Macri, cadena nacional

Y apuntó contra la ruptura de los contratos por parte del Estado nacional. "El problema que tenemos con la deuda, es que no tenemos crédito para refinanciarla. Me comprometo a hacer mi aporte en el futuro", aseguró. "¿Qué hicimos con la plata que nos dio el Fondo?. El 95 por ciento del préstamo del Fondo fue para pagar las deudas que teníamos. La contabilidad es transparente. A lo largo de la vida del préstamo nos ahorramos diez mil millones de dólares por la baja tasa del préstamo", dijo. "Equilibramos las cuentas públicas", aseguró. "Tenemos reservas robustas en el Banco Central, algo que en 2015 no había. Hoy dejamos 20 mil millones de dólares más de los que teníamos. Dejamos al dólar con un precio razonable", manifestó. "Alguno de ustedes puede preguntarse, '¿qué me importa, si mi salario no mejora?'. Es cierto. Pero nos chocamos contra la misma piedra: el dólar. Con cada suba del dólar aumentó la pobreza y la inflación. No perdimos cuatro años. Cuando nos pongamos de acuerdo vamos a poder crecer y generar empleo. Un solo gobierno no lo puede hacer, lo tenemos que hacer entre todos", precisó. "Cuando llegamos estábamos aislados del mundo", sostuvo. Y defendió la apertura al mundo, que se produjo durante cuatro años. "Seguridad y narcotráfico, fue una de las prioridades de nuestro gobierno. Cuando llegamos había una sensación de derrota contra el narcotráfico. Después de cuatro años, dejamos unas fuerzas respetadas y profesionales. Y dejamos una sociedad en paz. Con menos delitos. Bajaron un 30 por ciento los homicidios. Tuvimos récords históricos de incautaciones de drogas", informó. "La Argentina supo y pudo desandar años de 'no se puede'. Cuando un pueblo está decidido a vivir sobre ciertos valores, no hay vuelta atrás. La historia se escribe en el presente. Fueron cuatro años en el que aprendimos a resolver nuestros problemas. Nunca tuve dudas de lo que el país podía y podrá. Se trata de millones de personas que quieren vivir de otra manera. En unos días asumirá un nuevo presidente y va a asumir con una cantidad inédita de información", indicó. "Jamás haría algo para entorpecer al gobierno entrante. Voy a seguir acompañándolos desde la oposición siempre de una manera constructiva y sustentable", consideró. "Hagamos entre todos que el esfuerzo de estos años valga la pena", dijo. "Este fue un honor, el honor más grande de mi vida", completó.