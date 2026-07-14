El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 532 millones este martes, la mayor cifra en la era Milei y desde diciembre de 2022. De esta manera, hilvanó 126 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario y ya adquirió más de USD 12.000 millones en lo que va de 2026.

Según fuentes oficiales, la abultada compra de dólares responde a la liquidación de una obligación negociable (ON) y a una gran oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Ambos factores fueron aprovechados por la autoridad monetaria para apuntalar la acumulación de reservas internacionales.

Desde el comienzo de la fase cuatro del programa monetario y cambiario, en enero de este año, la entidad conducida por Santiago Bausili acumula adquisiciones por 12.267 millones de dólares. El objetivo inicial fijado por el equipo económico había sido de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para todo 2026.

Tanto las liquidaciones del sector agroexportador y energético como la colocación de deuda por parte de las empresas locales y las provincias en los mercados internacionales abastecieron la oferta de divisas en los primeros siete meses del año y permitieron que el BCRA se haga de buena parte de esas divisas.

Los USD 532 millones que sumó esta jornada superaron a los USD 468 millones adquiridos en abril de 2024. Es necesario retrotraerse al 29 de diciembre de 2022 para observar una cifra mayor. Por ese entonces, se encontraba operativo el Programa de Incremento Exportador (PIE), coloquialmente conocido como “dólar soja”, que había lanzado el gobierno de Alberto Fernández para incentivar la liquidación de divisas por parte del campo.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que en junio las empresas del sector liquidaron USD 3.007 millones, un aumento del 12% respecto de mayo de 2026. El acumulado anual asciende a USD 13.378 millones, cifra que representa una caída del 13% frente al mismo período de 2025.

Fuente: Infobae