La salida del billete de $20.000, originalmente prevista para la tercera semana de octubre, se ha pospuesto por algunas semanas por una demora de un barco que transporta los billetes desde China. Ante esto, la nueva fecha de distribución sería durante la primera quincena de noviembre.

Según informó Infobae, aunque algunas tandas ya llegaron al país, ya se inició el proceso de configuración de los cajeros automáticos con el objetivo de facilitar su uso una vez que se complete la entrega total.

Además, se espera la llegada de 230 millones de billetes, lo que representará una inyección de 4,6 billones de pesos en la economía. Esta cifra supone un aumento del efectivo en circulación, que al 18 de octubre alcanzaba los 15,3 billones de pesos. Esto es parte de una estrategia del BCRA para satisfacer la creciente demanda de billetes de mayor valor nominal, en un contexto de inflación elevada.

El BCRA ya había incorporado anteriormente los billetes de $10.000, también impresos por la empresa China Banknote Printing and Minting Corporation. En esa ocasión, la distribución fue más lenta de lo previsto debido a la falta de ejemplares de prueba, lo que generó demoras en la calibración de los cajeros automáticos de las redes Banelco y Red Link.

En relación al billete de $20.000, el proceso logístico ya está en marcha, y el BCRA ha priorizado que los cajeros automáticos puedan reconocer esta nueva denominación sin inconvenientes.



Fuente: Filo.news