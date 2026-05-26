El Banco Entre Ríos informó que ya se encuentra habilitado en su sitio web el formulario para los trabajadores públicos, privados y jubilados que deseen adherirse al “Plan de Alivio Financiero” anunciado por el gobierno provincial, a fin de obtener beneficios exclusivos para la refinanciación de sus deudas, tales como 2 meses iniciales de gracia y un plazo extendido de hasta 60 meses para pagar, con una tasa muy accesible.

El Banco habilitó en su sitio web oficial www.bancosentrerios.com.ar el acceso al programa de manera simple y 100% online. Desde allí, los interesados podrán completar el formulario y adjuntar la documentación requerida. El ingreso se realiza a través de la sección “Préstamos” > “Gestioná tus deudas” > “Plan de Alivio Financiero”.

Entre los principales beneficios del programa se destacan:

• 60 días de gracia: el beneficiario comienza a pagar recién en el tercer mes.

• Tasa fija del 60% TNA.

• Plazos de hasta 60 meses.

• Destinado a empleados -públicos y privados- y jubilados

Cómo iniciar la solicitud



El proceso de adhesión se realiza en tres simples pasos:

1. Ingresar a la web oficial del Banco Entre Ríos https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/prestamos/plan-alivio-financiero

2. Completar los datos básicos y la documentación solicitada en el formulario exclusivo.

3. El Banco inicia el proceso de evaluación de cada situación particular y se comunica con el cliente para coordinar los pasos a seguir.

El programa está orientado a brindar herramientas concretas para que trabajadores del sector público y privado, autónomos y jubilados puedan ordenar su economía familiar, reestructurar sus obligaciones financieras y mejorar su capacidad de ingreso.

Con esta iniciativa, Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de acompañar a las familias entrerrianas con soluciones financieras que contribuyan a su bienestar y al desarrollo económico de la provincia.