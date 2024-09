A partir del viernes a las cero horas, el boleto del transporte urbano de Gualeguaychú sufrió un incremento de 140 pesos: pasó de costar 774 pesos a 914,31 pesos, lo que significó un aumento de alrededor del 18,18%.

Esto era una demanda reclamada desde hacía ya un tiempo por los empresarios del transporte urbano, quienes manifestaban que sin los subsidios de Nación no alcanza lo recaudado para mantener viable la empresa haciendo frente a los sueldos de los trabajadores.

“Esto viene cada vez deteriorándose más. Estamos cada vez peor”, había reclamado antes del incremento el empresario Ricardo Delcausse, quien a pesar del aumento del boleto decretado por el Ejecutivo considera que aún es insuficiente: “Tendría que costar 1.300 pesos. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Un paquete de cigarrillos vale 2.500 pesos. Una lata de cerveza vale 1800 pesos. O sea que un pasaje de colectivo valga 1.300 pesos no es descabellado. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a que justamente cuando había subsidios el boleto podía ser barato, pero eso pasaba porque lo que no pagabas te lo cubrían los subsidios. Pero ahora no hay más subsidios, se fueron los subsidios”, había ejemplificado.

“Se fue a 914,31 pesos el boleto, pero estamos muy lejos de los 1.300 o 1.400 pesos que debería costar. Venimos corriendo desde atrás y estamos trabajando a pérdidas, quemando todos los ahorros Estamos comprando cubiertas recapadas porque una cubierta nueva delantera está 450 mil pesos”, sostuvo.

El método de aumento

El incremento en el precio del boleto se definió por una fórmula polinómica que toma diferentes variables para definir cuál debe ser el valor actual: se tiene en cuenta los sueldos, el precio de las cubiertas y el del combustible. En base a eso se hace esta fórmula polinómica que da el aumento, la cual se aplica de manera bimestral.

“Las empresas respondieron por escrito lo solicitado, y las mismas respondieron con los siguientes valores: Delcausse Hermanos S.R.L informó que tuvo un incremento en el combustible del 10%, en los neumáticos del 15% y en los Salarios por Convenio de UTA un 34%; por su parte, El Verde SRL informó un aumento en el combustible del 9,67%, en los neumáticos del 6% y en los Salarios por Convenio de UTA un 30%; y finalmente Esponda O. y Campiño Carlos S.H. informó que en combustible experimentó un aumento del 8%, en los neumáticos del 17% y en los salario por convenio de UTA fue del 34%”, informó la resolución emitida por el Poder Ejecutivo.

“Que de la información recibida se realizado un análisis pormenorizado y se procedió a sacar un porcentual promedio los que arrojaron los siguientes valores: Combustible 9.22%, Neumáticos 12.66%, Salario Convenio UTA 32.66%”, resumió y estableció el valor del incremento: “Aplicando la formula polinómica establecida en el artículo 2 de la ordenanza N.º 12866/2024, el resultado es del 18.18%”.

Este método para determinar el precio del boleto se decidió en la primera parte de este año, más específicamente luego de la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, cuando se definió esta manera de aumento automático que se pone en marcha a partir de un decreto del Ejecutivo en vez de hacer que el debate pase por el debate de los concejales de todos los bloques.

“Los importes fijados en el artículo primero serán actualizados por el Departamento Ejecutivo Municipal, en forma bimestral, sobre la base de una fórmula polinómica que contemple, en partes iguales, la variación de los siguientes ítems: Salarios de convenio UTA, Gasoil y Neumáticos. De tal manera, el porcentaje de actualización de los boletos resultará del promedio de la variación de los tres ítems mencionados”, se determinó en la ordenanza Nº12866/2024 fechada el 11 de marzo de este año.

“Esta polinómia se utiliza en muchas ciudades del país. Determina el valor del boleto a partir de una fórmula y se aplica de manera casi automática cada dos meses. Creemos que es lo más justo ya que se simplifican muchos los tiempos para efectuar el cambio en el valor del transporte público”, informó a Ahora ElDía una fuente municipal.

Es por esto mismo que el convenio que las empresas tienen con el Municipio permitió que el 6 de septiembre se revisara el boleto de colectivo urbano en la ciudad se realizara el reajuste, que tal y como había adelantado este medio iba a ocurrir a comienzo de septiembre.

Los nuevos valores del boleto en Gualeguaychú