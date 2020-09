El campo cruzó a Fernández: "Lo más fácil es decir que la culpa es de los productores"

Es que el mandatario nacional se refirió este lunes al problema de los incendios de pastizales en distintos puntos del país y aseguró que una parte de ellos se desarrolla por culpa de "unos pícaros que así consiguen mejores condiciones agrícolas de producción".

"Muchos de los incendios se han llevado puesto cercos, mangas y corrales, significando erogaciones importantes para sus dueños. Hoy un kilómetro de alambrado sale 300 mil pesos, por ejemplo. Por eso, estas declaraciones parten desde el desconocimiento", enfatizó.

Por otra parte, indicó que es imposible que se persigan "mejores condiciones agrícolas de producción", ya que en las zonas de Islas, por ejemplo, no se hace agricultura. "Además, en la Isla hay un 50 por ciento menos de hacienda, y nadie quema los campos cuando no tiene hacienda; pero además, no lo haría porque tampoco le quedaría para darle de comer a los animales".

"Lo más fácil es decir que son los productores agropecuarios. Pero el productor que ve quemar el fruto de su trabajo y el lugar donde vivió toda su vida, realmente no la pasa bien", agregó.

Las causas

"Estamos convencidos que en la mayoría de los casos no son los productores los que provocan los incendios", dijo Guía quien aseguró que en provincias como Córdoba está comprobado que hay casos de piromanía.

En esa línea, explicó que otro de los factores que inciden en la aparición de focos ígneos es la sequía, que sumada al viento y la poca humedad ambiente, hace que ante el mínimo accidente se genere un incendio.

En diálogo con esta Agencia, adelantó que desde la Federación Agraria están trabajando con gobiernos locales, la Universidad Católica y el INTA a fin de asistir a los productores que sufren las consecuencias. "Es importante un Estado presente para encontrar a los verdaderos culpables", aseguró.

En el caso de Entre Ríos, explicó que se está avanzando con la Ley de Humedales para que "sea una ley que también le sirva a los productores". "No se puede hacer solamente un gran parque nacional ni fundirlo en pro de la producción. Se tiene que alcanzar un justo equilibrio, que priorice la sustentabilidad del ambiente".

En ese sentido, aseguró que el Delta Medio en Entre Ríos "debería ser una ventaja competitiva y un sello de distinción y calidad". (APFDigital)