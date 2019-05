La medida se consensuó en una reunión que se efectuó en Crespo, donde participaron productores, integrantes de la mesa de enlace y legisladores de la oposición. “En diálogo con Radio Cero y Diario ElDía, Feldkamp dijo que la participación de productores en la reunión que se realizó el lunes por la noche en Crespo fue “muy alta con chacareros de la zona de Crespo, Diamante y localidades cercanas. Productores que necesitaban que los escuchen y que entiendan su situación. Se trata de gente que con la resolución del Superior Tribunal de Justicia corren serios riesgos de desaparecer del esquema productivo y sin una forma de vida que han desarrollado por generaciones”.

Además, señaló que cuando se habla de 1000 metros alrededor de una escuela rural que no se puede fumigar se “está haciendo referencia a una superficie 330 hectáreas en una aplicación terrestre; mientras que en las aéreas , 3000 metros, abarcan 2.800 hectáreas”.

Dijo que la zona de Crespo, Paraná, Diamante, tiene sus particularidades como las de “contar con muchos pequeños y medianos productores que no pueden trabajar sino es con una tecnología de insumo, razón por la cual nos encontramos en el peor de los escenarios”. Por un lado, remarcó que estamos “sometidos a una justicia arbitraria, desmedida, inconsulta que toma una decisión sin conocimiento de causa; mientras que el otro tenemos un gobierno provincial con un doble standart”. Sobre esto último, mencionó que “por un lado acompaña a la Fiscalía de Estado, un gobernador que nos dice que la medida de la justicia es una barbaridad y un vicegobernador que acompaña los fallos de la justica y celebra los mismos”.

Agregó que “muchos funcionarios de la actual gestión de gobierno provincial, el Consejo General de Educación alienta a quienes motivaron este fallo. Y no toman en cuenta que el 20% de la superficie de Entre Ríos quedará sin producir”. Sumó también al “transporte que se quedará sin carga, los talleres, el agrónomo, del veterinario, profesionales que deberán emigrar en búsqueda de un horizonte mejor”.

Dijo que al fallo se le vende como si fuera algo “contra la soja y las grandes corporaciones”, cuando la realidad marca que no es así. Es contra todo tipo de producción”. Detalló que va contra todo tipo de producción. El que hace ganadería, carne y leche, maíz, arroz, trigo, soja, praderas, citricultura, nuez pecán, arándanos necesita aplicar algún tipo de insumo, enumeró.

En la reunión de Crespo “hablaron productores que tienen 16 hectáreas y otros con 180 que están pegados o cerca de una escuela y no pueden seguir trabajando. Se trata de gente desesperada que no sabe qué hacer. Muchos de ellos son personas mayores que no pueden comenzar una nueva vida y en el caso de que quieran vender, nadie va a adquirir un campo donde no se puedan emplear herramientas teconológicas”.

El dirigente no comprende como un “grupo de jueces desconocen el estudio de las 30 pruebas de aplicaciones que se realizaron, información que está disponible para todos los ciudadanos”. Como dato estadístico indicó que el 40% del producto bruto geográfico “está conformado por la producción agropecuaria; mientras que la industria, 9 %, se ubica en el cuarto lugar”.

El dirigente abogó por “una decisión política firme. Y esa decisión tiene que venir de la mano de una ley que estaba consensuada y que en parte había presentado el mismo oficialismo, una ley que se aprobó en sanadores, pero cuando llegó a diputados con Sergio Urribarri a la cabeza la voltearon”. Recordó que en caso de haber sido aprobada “hoy no estaríamos hablando de una movilización, debido a que establecía distancias, recursos para que hagan los controles, penas para quienes la infrinjan”.

El petitorio fue elaborado por la Federación de Asociaciones Rurales de la provincia, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Fedeco, entidad que nuclea a las cooperativas entrerriana “Hasta hoy los productores estaban un poco escondidos, pero decidieron salir a la calle a explicar lo que está pasando, porque se habla de glifosato y grandes terratenientes pero nada se dice de que hay muchas pequeñas y medianas familias en riesgo”, indicó el Vicepresidente de Federación Agraria Elvio Ghia.

En ese marco, precisó que en Tribunales los pequeños y medianos productores se pondrán a disposición de los jueces y entregarán un petitorio, para que los magistrados puedan ir al campo para ver cómo se trabaja y se comprenda que los mismos chicos que están en las escuelas son sus hijos.

Pedido de audiencia a Bordet

Las entidades gremiales y cooperativas que representan a los productores entrerrianos, solicitaron una reunión urgente con Bordet para “analizar las consecuencias del fallo emitido por el STJ, que ratificó la nulidad parcial del Decreto 4407/18”, sobre la aplicación de fitosanitarios. En ese marco, se destacó “la urgencia en concretar la reunión, dado el alcance del fallo en la provincia”.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia

El fallo de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio, resolvió por unanimidad que no existe nulidad y rechazó, por mayoría, el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial contra la sentencia del vocal de la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de Paraná, declarando la nulidad parcial el decreto 4.407/18, que fija las distancias permitidas para fumigar en zonas rurales, quedando las mismas en 1000 metros las terrestres y en 3000 las aéreas.