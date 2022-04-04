A través de la Resolución 1.057/22 -del 30 de marzo- el CGE prorrogó hasta el 30 de junio la dispensa de concurrir a su lugar de trabajo al personal directivo, docente y auxiliar de la educación comprendido en grupos de riesgo y poblaciones vulnerables que se detallan en la normativa.

La resolución responde a una decisión del Ministerio de Salud de la Provincia e incluye a quienes presentan las siguientes patologías: “Personas con Inmunodeficiencias: Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocitica) y desnutrición grave; VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable); Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días). Pacientes Oncológicos y trasplantados: Con enfermedad Oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa: Con tumor de órgano sólido en tratamiento; Trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos”. (Fuente: APF Digital)