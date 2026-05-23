El Consejo General de Educación (CGE), a través del Tribunal de Calificaciones y Disciplina y de la Dirección de Tecnología, pondrá en funcionamiento una nueva herramienta que permitirá obtener y descargar la Constancia del Registro de Autoevaluación Docente de manera digital, agilizando así los procedimientos administrativos y el acceso a la documentación.

La Constancia de Autoevaluación Docente es el comprobante que certifica el cumplimiento de este proceso obligatorio dentro de la carrera docente. En la provincia el trámite se realiza de forma digital y se encuentra reglamentado por la Resoluciones 3491/10 y 4719/21 CGE, normativas que regulan la formulación del Concepto Anual Profesional Docente para los niveles inicial, primario y secundario y sus modalidades.

La autoevaluación constituye uno de los componentes del Concepto Anual Profesional Docente, junto al desempeño administrativo, el desempeño pedagógico-didáctico y la asistencia. Además de ser un instrumento de evaluación, representa una instancia de reflexión sobre la propia práctica profesional, permitiendo al docente valorar su tarea y contribuir al mejoramiento de la enseñanza desde una mirada consciente y autocrítica.

La herramienta estará operativa para la autoevaluación docente 2026 tanto en el período opcional, que comenzará el 22 de junio, como en la instancia de carga obligatoria. Cada docente podrá imprimir y descargar desde su usuario en SAGE el comprobante de la carga realizada, junto con los puntajes correspondientes y las valoraciones efectuadas. La constancia contará con un código único que garantizará su autenticidad y servirá como respaldo ante eventuales reclamos.

Para acceder a la misma, los docentes deberán ingresar al sistema SAGE, dirigirse al menú LUP/Legajo Agente, ingresar a la pestaña "Antecedentes", luego a "Conceptos actuales" y finalmente a la pestaña "Autoevaluación", donde encontrarán el apartado "Descargar constancia".