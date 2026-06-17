Un accidente vehicular ocurrido este miércoles sobre la Autovía Ruta Nacional 14 generó el corte total de la circulación en sentido norte-sur, a la altura del río Gualeyán.

El siniestro se registró en el kilómetro 65 y tuvo como protagonista a un camión, cuya colisión contra el guardarrail del puente obligó a interrumpir completamente el tránsito en la mano que conecta Entre Ríos con la provincia de Buenos Aires.

Por causas que se tratan de establecer, un camión con semirremolque impactó contra una retroexcavadora que circulaba en el mismo carril. Como consecuencia del siniestro, la maquinaria cayó desde el puente y quedó volcada sobre la vegetación, mientras que el camión permaneció sobre la cinta asfáltica, aunque su cabina se desprendió y terminó dentro del arroyo.

Ante la emergencia, fue convocado el móvil 35 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que trabajó en el lugar junto a los demás equipos de respuesta para asistir en la situación y garantizar la seguridad sobre la calzada. Los conductores fueron trasladados al Hospital Centenario.

Desde las autoridades se solicita a los conductores evitar circular por la zona y optar por vías alternativas hasta tanto se restablezca el tránsito.