El Gobierno municipal mantiene abiertas las puertas del Circuito Educativo en el Centro de Interpretación. Esta iniciativa busca complementar la labor pedagógica de las aulas mediante experiencias prácticas, didácticas e interactivas vinculadas al patrimonio local y el cuidado ambiental.

La modalidad de trabajo contempla visitas guiadas adaptadas a las edades de los grupos, abarcando desde el nivel primario hasta el secundario. A lo largo del año, diversos establecimientos participaron de estos itinerarios pedagógicos en el espacio municipal, entre ellos la Escuela n.° 69 "Mercedes San Martín de Balcarce", la Escuela n.° 88 "Pueblo Nuevo", la Escuela n.° 3 "Benjamín Rawson", la Escuela de Educación Técnica (E.E.T.) N.° 1 "José María Sobral", la Escuela n.° 115 "Domingo Matheu", la Escuela de Educación Técnica (E.E.T.) n.° 3 "15 de Noviembre", el Instituto Industrial "Ing. Luis A. Huergo", el Instituto de Educación Secundaria "Racing Club", el Instituto Privado "Emanuel" y la Escuela Secundaria n.° 20 "Presbítero Luis Jeannot Sueyro".

Para lo que resta del ciclo lectivo 2026, la agenda del espacio ya contempla la recepción de nuevas delegaciones. Además, se prevé la reprogramación de aquellos recorridos que debieron suspenderse por inclemencias climáticas.

El Centro de Interpretación abre sus puertas al público general y a delegaciones de miércoles a domingos, de 9 a 18 horas, con entrada libre y gratuita. Las instituciones interesadas en coordinar una jornada educativa guiada pueden solicitar su turno enviando un correo electrónico a [email protected].