El miércoles 22 de octubre, el Colegio “Las Victorias” llevó adelante una destacada jornada de capacitación a cargo de la Dra. Claudia Ferradas, reconocida escritora, cantante y formadora docente con amplia trayectoria en el ámbito académico y cultural internacional.

La actividad se desarrolló en el marco del programa “ESSARP goes to School”, una iniciativa que tiene como objetivo acercar propuestas de capacitación a las instituciones educativas que están asociadas a la entidad (ESSARP es la asociación que nuclea colegios

bilingües del Río de La Plata),

Desarrollo de la jornada

Durante la mañana, se dictó la capacitación “Developing mediation skills in English language teaching”, destinada a docentes del área de Inglés y centrada en el desarrollo de habilidades de mediación en la enseñanza del idioma.

Por la tarde, tuvo lugar la formación “Una mirada transversal al enfoque intercultural en educación”, de la que participaron docentes de distintos niveles y áreas. En esta instancia, se trabajó el enfoque intercultural como eje transversal de la educación.

Además, a lo largo de ambas capacitaciones, Claudia Ferradas compartió con los docentes su vasta experiencia profesional tanto en el exterior como en nuestro país. Destacó la importancia de la enseñanza del idioma desde una perspectiva intercultural, haciendo hincapié en la inclusión de autores, obras y pensadores de diversas partes del mundo como parte fundamental de una formación integral.

Propósito de la jornada

Estas instancias de capacitación fortalecieron la formación docente institucional, promovieron el intercambio de saberes y aportaron nuevas miradas sobre la mediación pedagógica y el enfoque intercultural en el aula, reafirmando el compromiso del colegio con la calidad educativa y la actualización profesional.

Sobre la disertante

Claudia Ferradas es Magíster en Educación y Desarrollo Profesional por la Universidad de East Anglia y Doctora en Estudios de Lengua y Literatura Inglesa por la Universidad de Nottingham (Reino Unido).

Ha ejercido como profesora de Lengua y Literatura Inglesa en Buenos Aires y como formadora docente en numerosos países. Co-dirigió cinco ediciones del congreso sobre enseñanza de la Literatura en Corpus Christi College, Universidad de Oxford.

Además, desarrolla una activa labor artística: escribe poesía en castellano e inglés, combina música y poesía en sus presentaciones, y comparte contenidos culturales en su canal de YouTube y en el podcast “Palabras en escena”.