El Colegio Nacional N° 12 “Luis Clavarino” celebró ayer 110 años de vida institucional con un acto conmemorativo que reunió a autoridades, estudiantes, docentes, exalumnos, familias y vecinos.

El encuentro comenzó con una introducción que evocó la historia y la identidad de la escuela, marcada por el compromiso con la educación pública, la inclusión y la formación de ciudadanos críticos, libres y solidarios. Seguidamente, se realizó la apertura formal y la presentación de autoridades.

En el marco de la conmemoración, se compartieron palabras alusivas que recorrieron la historia de la institución y su huella en la comunidad. Tomaron la palabra una alumna de 2° año de la escuela para adultos, una exalumna —que hoy forma parte del plantel docente—, y exautoridades, quienes destacaron la importancia de la educación pública como herramienta de transformación.

La rectora, Valeria Saucedo, también se dirigió a los presentes, subrayando el valor de las generaciones de estudiantes, docentes y familias que construyeron esta historia compartida.

Como parte de la jornada, se presentó un video institucional conmemorativo que recorrió momentos emblemáticos de la escuela, destacando hitos, rostros y recuerdos que construyen su identidad.



Luego se desarrolló un acto artístico preparado por estudiantes y docentes, con presentaciones que incluyeron producciones audiovisuales sobre la creación del colegio, intervenciones musicales, bailes y la participación de artistas locales. La propuesta rindió homenaje a la memoria y al presente de la comunidad educativa.

El encuentro concluyó con un mensaje final que destacó el valor de 110 años de historia construida colectivamente y la importancia de seguir fortaleciendo la escuela pública como espacio de aprendizaje, encuentro y participación.