El concejal Luis Castillo consideró que "la sucesión de errores" no debe volver a pasar

Al respecto, el concejal de Gualeguaychú entre Todos Luis Castillo manifestó en Radio Cero que "hay que ser muy cauteloso, en los momentos que parecen más difíciles y tormentosos es cuando hay que mantener la cabeza fría para no tomar malas decisiones".

Consideró que "para todos los especialistas esto es algo nuevo, y depende los resultados uno queda como un visionario o como un idiota", y que "el aumento de casos podía pasar, era lo esperable. Uno no puede preparar una sala con 500 respiradores porque no hay ni recurso humano ni con que pagarlo, al sanitarista que se le ocurra sería un desquisiado".

"Que se supere la capacidad del sistema puede pasar, para evitar eso hay dos opciones: las decisiones de la política y el comportamiento ciudadano. Se notó un relajamiento social que nos iba a pasar factura. Ahí uno puede marcarle al gobierno porqué no controló eso, pero lo que no debemos hacer es empezar a buscar culpables", expresó Castillo entrevistado en El Radar (FM 104.1).

A su vez, dejó en claro que "tenemos que hablar de responsabilidades, y nos cabe a todos. Es muy fácil de criticar la vuelta a Fase 1 pero es difícil ponerse en el lugar de quien tomó la desición".

Lo que el concejal le marcó al ejecutivo municipal fue que "lo que se puede hacer es manejar mejor la faceta comunicacional, y distinguir los comerciantes que han cumplido los protocolos, los cuentapropistas, los que viven de la diaria, que uno veía que esa gente se estaba cuidando, con los que iban a tomar mate al parque".

Por último, concluyó aconsejando que "no debería volver a pasar, no es cuestión de machacar en la sucesión de errores que comenzó con la conferencia de prensa del viernes pasado, pero hay mucha confusinóen este momento y es lo que no puede repetirse".