Amílcar Nani

El Concejo Deliberante aprobó durante la sesión que se realizó durante la jornada del martes el aumento del boleto de colectivos, que pasará a costar 130 pesos a partir de septiembre. Durante la sesión hubo un arduo debate luego de que el bloque del oficialismo pidiera un cuarto intermedio debido a que consideraron excesivo el valor original que había salido de comisiones conjuntas, el cual era de 140 pesos.

Actualmente, el valor es de $107, 72 para la 1° y 2° sección, y cabe recordar que se sigue manteniendo la gratuidad para el boleto estudiantil y los descuentos en los distintos programas.

Esta medida se tomó luego de varios pedidos que hicieron los empresarios transportistas de la ciudad, quienes insisten que el boleto tiene que estar actualmente en el orden de los 212 pesos para poder mantener los costos del servicio y que al mismo tiempo sea rentable.

Es por este último argumento es que desde el sector empresarial manifestaron que es insuficiente el valor de 130 pesos por viaje, por lo cual advirtieron que deberán recortar frecuencias para poder subsistir.

“Vamos a tener que reducir frecuencias porque con lo que vale el gasoil y la devaluación del otro día no es imposible mantener estos costos. Es totalmente insuficiente. No podemos poner a girar 10 colectivos a girar porque con lo que recaudamos en el día no nos alcanza para pagar ni siquiera el combustible”, argumentaron los empresarios transportistas ante la consulta de Ahora ElDía.

“En Concepción del Uruguay se aprobó hace dos meses que el boleto cueste 150 pesos, por eso creemos que este aumento de 130 pesos no sirve para nada. 140 pesos tampoco, pero ayudaba un poco más. Y para colmo, ahora se nos viene un aumento en el suelo de los choferes, quienes pasarán a cobrar más de 400 mil pesos”, ampliaron los transportistas.

“El aumento lo veníamos pidiendo hace un tiempo, consideramos que el precio está muy atrasado en relación a la inflación y a los aumentos que hemos tenido que afrontar los transportistas. Desde el precio del combustible, los neumáticos y los aumentos de los empleados que hemos sufrido, el precio del boleto estaba desfasado el relación a la realidad”, expresaron.

Debate por el precio del boleto

Desde hace un tiempo, todo lo relacionado con las cuestiones con el transporte público de colectivos se maneja en la Comisión de Transporte. La misma está integrada por el director de Tránsito Oscar Navone, concejales de todos los bloques y representantes de las empresas, quienes son los encargados de realizar los pedidos para que se analicen las diferentes situaciones que se deben modificar, como en este caso el precio del boleto.

Luego de analizar una serie de variables que están todas tabuladas –o sea que no son números que se largan por largar, sino que tienen que ver con diferentes tablas que están tanto a nivel provincial como nacional– y tras el ingreso de las diferentes notas de los empresarios del transporte, la Comisión de Transporte aconsejó al Consejo Deliberante de tener una tarifa no de 212 pesos, como era el pedido originario de los empresarios del transporte urbano y colectivo de pasajeros, sino de tener un boleto de 149 pesos.

Ese expediente pasó entonces a la Comisión de Seguridad, Uso Público y Habilitaciones del Concejo Deliberante, quienes llegaron a un número consensuado después de un debate de los concejales que integran esa comisión, y decidieron que el valor del boleto tenía que ser de 140 pesos.

Sin embargo, cuando el asunto se comenzó a debatir en la sesión del martes pasado, el concejal Juan Boari pidió un cuarto intermedio para solicitar que el precio por viaje se reduzca diez pesos más, o sea 130 pesos. Esto hizo que los ediles de la oposición (Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Ignacio Olano de Juntos por el Cambio; y Luis Castillo del vecinalismo) y una concejal del oficialismo (Andrea Noguera) prefirieran abstenerse antes que votar por la positiva.

“Estaba pactado en comisión que ser de 140 pesos, y nosotros dijimos que íbamos a acompañar al oficialismo para no sacar provecho político de un aumento. Sin embargo, los concejales más piaggistas tomaron otra decisión y lo pusieron a 130 pesos haciendo, a mi criterio, un poco de demagogia con esta situación, sobre todo ahora que se vienen las elecciones”, sostuvo en declaraciones a Ahora ElDía el concejal de Juntos por el Cambio Pablo Echandi.

“Nos abstuvimos porque de esa manera dejamos que sea responsabilidad del oficialismo el precio de 130 pesos y que sean ellos el día mañana los que tengan la discusión con empresarios y que sean ellos los que les den los argumentos de la razón de ese aumento y no otro. Vuelvo a repetir que queríamos acompañar y que políticamente nos parecía lo correcto, pero no con ese valor”, prosiguió.

En el mismo sentido se pronunció su compañero de bancada Juan Ignacio Olano: “El martes por la mañana se comunicó Juan Boari como presidente del Bloque Oficialista y nos dijo que cuando se iba a tratar el expediente en la sesión, ellos iban a pedir un cuarto intermedio para sugerir que el aumento sea de 130 pesos. Nosotros decidimos abstenernos porque no nos supieron explicar bien bajo qué parámetros ellos se basaban para tener esa tarifa y no la de 130 pesos”.

Desde el partido vecinalista “Gualeguaychú Entre Todos” también explicaron los motivos de su abstención: “Considero ante todo que era un avasallamiento a una decisión tomada en el seno de una comisión que está formada para eso y no me pareció adecuado que se tirara una cifra sacada de un parecer y no de cuestiones realmente serias o de un estudio hecho al respecto. No quise, por lo menos desde el bloque mío, votar el negativo para no dilatar una cuestión que entiendo que es importantísima actualizar por los incrementos permanentes que sabemos que está sufriendo nuestro país”, sostuvo el concejal Luis Castillo al respecto.

Por su parte, la edil del oficialismo Andrea Noguera manifestó que solo se abstuvo, que no votó en contra y lo hizo a sabiendas de que contaban con los votos para aprobar el proyecto: “El aumento había sido debatido y ya tenía despacho de Comisión, había sido aprobado por unanimidad en la comisión de Seguridad. Pero en la sesión de hoy me tomó por sorpresa que se pida un cuarto intermedio para modificar el importe”.

Los argumentos del oficialismo

El presidente del bloque del PJ, Juan Boari, afirmó que se decidió bajar 10 pesos más al valor salido de las comisiones conjuntas porque consideraron que un incremento del 27% es acertado.

“Todo eso se analizó en la mesa de discusión, y consideramos que 130 pesos es un precio acorde. Creemos que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, tanto el pasajero –en este caso con el aumento del pasaje–, como los empresarios. Además otra cosa, si los empresarios reducen los servicios, los que salen perdiendo son los vecinos de la ciudad, quienes no pueden pagar mil y pico pesos para ir a trabajar”, remarcó Boari a Ahora ElDía.

“No podemos matar al vecino con un aumento que descoloque aún más su economía. No podemos hacerlo elegir entre comer o viajar en colectivo. Tengamos en cuenta que son las personas con menos recursos las que andan siempre en colectivo”, manifestó.

Finalmente, también brindó sus argumentos el concejal del oficialismo Hernán Ayala: “En primer lugar, el aumento decidido por la comisión de transporte municipal fue de $140. Este monto consideraba la mantención del servicio (combustible, trabajadores y vehículos en general) y su relación con los subsidios nacionales que recibe la empresa y otras variables que determinan el precio del boleto”.

“Nosotros consideramos que en esta situación el esfuerzo debe ser compartido por la sociedad y la empresa como parte de esta. Por ello decidimos bajar 10 pesos de lo aconsejado por la comisión de transporte”, concluyó Ayala.