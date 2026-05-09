El Consejo General de Educación (CGE) resolvió pedir la renuncia de dos funcionarias del departamento Colón luego de detectar irregularidades en el nombramiento de una joven que se desempeñaba como capacitadora laboral sin contar con el título requerido. La medida alcanza a la directora Departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch, y a la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos, Claudia Paola Rodríguez. Además, el organismo dispuso la baja de la agente Lina Abril Bosch, hija de la funcionaria.

La decisión fue tomada por el presidente del CGE, Carlos Cuenca, tras recibir un informe técnico elaborado por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos. La investigación interna se inició luego de que la situación trascendiera públicamente a través de medios de comunicación y generara cuestionamientos sobre la designación de la joven.

Según se informó oficialmente, Abril Bosch, de 20 años, había sido nombrada el año pasado en un cargo de capacitadora laboral para jóvenes y adultos con una carga de 10 horas cátedra. Sin embargo, las actuaciones determinaron que no contaba con título terciario habilitante y que tampoco tenía registrado el nivel secundario ante el CGE, requisito básico para acceder a ese tipo de funciones dentro del sistema educativo provincial.

A partir de las irregularidades detectadas, el organismo educativo avanzó con las medidas administrativas correspondientes y dispuso tanto la desvinculación de la agente como el pedido de renuncia de las funcionarias involucradas en el proceso de designación. Desde el CGE señalaron que las decisiones adoptadas buscan “garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública”.

Además, indicaron que la conducción del organismo continuará trabajando sobre el caso para determinar si existen otras responsabilidades vinculadas a la designación irregular y que se agotarán todas las instancias administrativas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, se informó que en los próximos días se darán a conocer los nombres de las personas que asumirán en reemplazo de los cargos vacantes dentro de la estructura educativa departamental.