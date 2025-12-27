A pesar de que octubre incluye una de las fechas comerciales más importantes del año, como el Día de la Madre, el consumo volvió a mostrar señales de debilidad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en los shoppings registraron una caída interanual del 4,7%, un retroceso que refleja el menor gasto de los hogares incluso en meses tradicionalmente asociados a mayores niveles de consumo.

La baja en los shoppings se dio en un contexto más amplio de contracción del consumo. En el mismo período, las ventas mayoristas se desplomaron un 9,3% interanual, mientras que los supermercados exhibieron una leve mejora del 2,7%, impulsada principalmente por compras de bienes esenciales.

Las ventas totales a precios corrientes registradas en la Encuesta de Supermercados durante octubre de 2025 fueron de $2.170.974 millones, lo que representa un incremento nominal de 27,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Con respecto a los medios de pago, las ventas a precios corrientes realizadas con efectivo fueron de $350.542 millones, lo que representó el 16,1% de las ventas totales y mostró un aumento de 24,9% respecto a octubre de 2024.

Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito fueron de $559.820 millones, lo que significó el 25,8% de las ventas totales y una suba de 25,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $975.598 millones, lo que representó el 44,9% de las ventas totales y una variación positiva respecto a octubre de 2024 de 24%.

Puede interesarte

Por último, las ventas realizadas mediante otros medios de pago ascendieron a $285.012 millones, lo que explicó el 13,1% del total y reflejó un aumento del 55,6% respecto al mismo mes del año anterior.

En el caso de los autoservicios mayoristas, el índice de ventas totales a precios constantes mostró una caída de 13,1% respecto al mes anterior. Así, el acumulado enero-septiembre de 2025 registra una disminución de 7,4% respecto a igual período de 2024.

Qué pasó con las ventas en los shoppings

El organismo estadístico también difundió la Encuesta Nacional de Centros de Compras, en donde detalló que las ventas totales a precios constantes en shoppings en octubre sumaron un total de $6909 millones, lo que significó una caída de 4,7% respecto al mismo mes del año anterior.

El informe del Indec distingue los datos de gastos en shopping por jurisdicción, a precios corrientes. En octubre de 2025, las ventas promedio por local activo a precios corrientes para el total del país fueron de $111.969 miles.

Las ventas promedio por local activo fueron de $154.067 miles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas promedio por local activo fueron de $152.267 miles; en la Región Pampeana, de $80.725 miles; en la Región Cuyo, de $73.406 miles; en la Región Norte, de $58.115 miles; y en la Región Patagonia, de $107.085 miles.