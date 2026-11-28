La escasez de recursos materiales no es solamente un problema económico o logístico, sino una experiencia que moldea profundamente la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos con el mundo. Cuando las necesidades básicas no están garantizadas, la mente reorganiza sus prioridades, afectando la construcción de la subjetividad.

La falta de dinero, vivienda estable o acceso a servicios esenciales ocupa un espacio mental constante. Quienes viven en condiciones de escasez deben tomar numerosas decisiones cotidianas bajo presión: qué factura pagar, cómo administrar los alimentos o cómo afrontar una emergencia sin ahorros. Esta sobrecarga agota la disponibilidad psíquica. No se trata de falta de capacidad o voluntad, sino de recursos cognitivos concentrados en resolver urgencias y anticipar amenazas. Como consecuencia, disminuye la energía disponible para planificar, estudiar, crear, criar y descansar.

La temporalidad: vivir en un presente continuo

La escasez modifica la percepción del tiempo. Mientras que quienes tienen sus necesidades cubiertas pueden proyectarse hacia el futuro, quienes atraviesan carencias suelen quedar atrapados en el presente inmediato, priorizando la supervivencia. El mañana se vuelve incierto y difícil de imaginar, ya que cualquier imprevisto puede desmoronar los planes. Esta situación también genera vergüenza, aislamiento y pérdida del sentido de pertenencia, al impedir la participación en actividades sociales. El cuerpo y la psique permanecen en estado de alerta, afectando la salud emocional, aumentando la irritabilidad y dificultando el disfrute.

El impacto en la adolescencia

Estas consecuencias adquieren especial relevancia durante la adolescencia, etapa fundamental de estructuración subjetiva en la que se busca una separación progresiva de las figuras parentales y una apertura hacia el mundo exterior. Cuando este proceso encuentra como límite la precariedad material, el impacto trasciende lo económico y afecta la identidad y la construcción del proyecto de vida.

En condiciones favorables, el adolescente desarrolla un proyecto identificatorio, es decir, una imagen de quién desea ser en el futuro, que organiza su presente y da sentido a sus esfuerzos. Sin embargo, cuando la falta de oportunidades es estructural y la movilidad social parece imposible, el futuro deja de representar una promesa y se convierte en una amenaza o un vacío. Aparece así un presentismo absoluto, en el que proyectarse genera angustia.

La falta de horizontes puede manifestarse mediante abulia, desinterés escolar y sentimientos de inutilidad. Cuando estudiar o esforzarse no garantiza mejores condiciones de vida, puede producirse un ahorro energético psíquico que suele confundirse con vagancia, aunque constituye una defensa frente a la frustración anticipada.

El debilitamiento de las redes de sostén y la meritocracia

El Estado y las instituciones tradicionales, como la escuela, la salud pública y las redes comunitarias, funcionan como marcos de sostén que brindan seguridad ante las dificultades. Su debilitamiento deja a los adolescentes y sus familias en una situación de intemperie psíquica. Sentirse librados a su propia suerte incrementa la ansiedad y obliga a muchos jóvenes a asumir responsabilidades adultas prematuramente.

A esto se suma el discurso meritocrático, que responsabiliza exclusivamente al individuo por su destino. Para un adolescente sin recursos económicos ni sociales, esta exigencia puede ser devastadora: las dificultades para insertarse socialmente se interpretan como fracasos personales, erosionando la autoestima. La internalización de una exclusión que es estructural como si fuera un déficit propio puede favorecer cuadros depresivos, inhibición, sentimientos de insuficiencia y conductas autodestructivas.

Pertenencia, vínculos y violencia

La pertenencia grupal es fundamental durante la adolescencia y actualmente está muy vinculada al consumo de indumentaria, dispositivos tecnológicos y actividades recreativas. No disponer de los recursos necesarios genera heridas narcisistas y sentimientos de inferioridad frente a los pares. Para evitar la humillación de no poder participar de una salida o afrontar determinados gastos, algunos adolescentes optan por aislarse, privándose de vínculos esenciales para su desarrollo.

Este escenario se agrava ante la circulación de discursos violentos, punitivos y deshumanizantes, tanto en la esfera pública como en los espacios digitales. El otro deja de ser reconocido como semejante y pasa a ser percibido como competidor o enemigo. En contextos de exclusión, la violencia verbal o física puede convertirse en un recurso para recuperar cierta sensación de poder, reconocimiento o visibilidad social.

Hiperconectividad y tecnología

La tecnología y las redes sociales cumplen un papel ambivalente. Por un lado, permiten establecer vínculos y acceder a espacios de interacción; por otro, funcionan como una exposición permanente a estilos de vida y consumos inaccesibles. El adolescente que atraviesa carencias no solo experimenta lo que le falta, sino que observa constantemente aquello que otros poseen, intensificando la envidia, la inadecuación y el resentimiento.

La imposibilidad de acceder a objetos culturales que otorgan estatus dentro del grupo de pares profundiza las heridas narcisistas y puede favorecer el aislamiento. En ese contexto, la tecnología y la inteligencia artificial pueden aparecer como espacios de refugio, bajo la ilusión de una disponibilidad permanente y de una interacción que nunca rechaza.

Asimismo, cuando el discurso social legitima la crueldad y la deshumanización del otro, se debilitan la empatía, el control de los impulsos y la capacidad de reflexión. En situaciones de privación, la violencia puede surgir como un pasaje al acto frente a la imposibilidad de elaborar simbólicamente la frustración, constituyendo un intento extremo de recuperar un sentimiento de potencia y existencia.

Por otra parte, los entornos digitales, como las apuestas online y los videojuegos basados en recompensas variables, ofrecen gratificaciones inmediatas que contrastan con una realidad material que no permite satisfacer necesidades ni alcanzar logros fácilmente. Funcionan como anestésicos psíquicos frente al malestar, proporcionando sensaciones de éxito y pertenencia. Sin embargo, pueden profundizar el aislamiento y agravar las dificultades económicas, especialmente en situaciones de ludopatía. Clínicamente, esto puede expresarse en conductas adictivas sin sustancia que operan como mecanismos de evasión frente al sufrimiento psíquico.

Resiliencia y redes de sostén

En conjunto, el malestar psíquico expresado en ansiedad, depresión y conductas autodestructivas no puede interpretarse únicamente como un problema individual, sino también como el síntoma de una generación que intenta construir su identidad en un contexto de incertidumbre y precariedad.

Sin embargo, la subjetividad en condiciones de escasez no implica pasividad. La necesidad también puede activar formas de creatividad cotidiana, solidaridad y apoyo mutuo. Reconocer que las condiciones materiales influyen directamente en la vida psíquica resulta fundamental para superar las explicaciones meritocráticas simplistas y comprender que el bienestar emocional requiere condiciones de vida dignas, oportunidades reales y redes sociales e institucionales de sostén.