En apenas dos décadas, la producción argentina de nuez pecán superó las 10.000 hectáreas de superficie implantada, distribuidas principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, pero también en Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Salta e incluso Jujuy.

Según datos sectoriales, la producción ronda las 3.000 toneladas anuales, con aproximadamente dos tercios destinados a exportación, lo que ubica a Argentina como un actor emergente en el comercio internacional de esta nuez, cuyo principal productor mundial es Estados Unidos, seguido por México y Sudáfrica.

El cultivo corresponde al nogal pecán (Carya illinoinensis), una especie originaria de América del Norte que puede superar los 50 años de vida productiva. Su principal característica económica es que exige paciencia: comienza a producir comercialmente entre el sexto y octavo año, y alcanza su madurez productiva plena recién después de la década.

Hoy, el promedio nacional se ubica en torno a 600 kilos por hectárea, aunque establecimientos con manejo intensivo —riego tecnificado, nutrición balanceada, poda estructural y control sanitario— logran entre 1.500 y 2.500 kilos, e incluso más en casos puntuales.

La diferencia, coinciden técnicos y productores, no está en la aptitud agroecológica sino en la adopción tecnológica, dado que el pecán requiere de riego suplementario en gran parte del país; manejo nutricional específico (es altamente demandante de zinc); poda de formación y mantenimiento; y control de enfermedades fúngicas y plagas.

Además, se trata de un cultivo intensivo en capital inicial, con costos dolarizados y sin líneas de financiamiento adaptadas a ciclos largos, lo que limita su expansión ordenada.

El consumo mundial de frutos secos viene creciendo sostenidamente por su perfil nutricional. El pecán es valorado por su contenido de grasas monoinsaturadas, antioxidantes y proteínas, y tiene fuerte demanda en Estados Unidos, Europa y Asia.

Para Argentina, el desafío no es sólo producir más sino asegurar volumen y calidad homogénea para consolidar mercados externos.

Con la mitad de las hectáreas aún jóvenes y próximas a entrar en plena producción, el sector podría duplicar su oferta en los próximos años si logra cerrar la brecha de rendimiento, proyectó Nadia Venticinque, gerente del Clúster del Pécan. La entidad nuclea a unos 120 actores de la cadena —productores, viveros, procesadores y comercializadores— y trabaja en estandarización, capacitación técnica y proyección exportadora.

Además, el calendario del sector continuará con las Jornadas 2026 que se realizarán el 9 y 10 de abril en el Centro de Convenciones de Concordia (Entre Ríos), con eje en productividad y manejo integral del monte. La actividad incluirá cuatro ejes técnicos —riego, poda, nutrición y sanidad— y un día previo (8 de abril) con jornada a campo en Yuquerí, donde se realizará la apertura formal de la cosecha 2026 con demostraciones prácticas.