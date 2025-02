Así lo confirmó a Ahora Cero Radio Carlos Cuenca, decano de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. No obstante, aseguró que el segundo y tercer año se seguirán dictando.

“La inscripción del primer año no se abrieron, es decir, la carrera en noviembre cuando la facultad y la Universidad Autónoma de Entre Ríos toma la decisión de arrancan las preinscripciones, ya hotelería no estaba dentro de la posibilidades de inscripción al primer año por varios motivos: uno porque ya se venía analizando la baja sostenida de la matrícula. No es solamente una cuestión puntual, es un análisis que se hace en todas las sedes. Son carreras de más de 20 años que están vigentes como carrera permanente y entendible la demanda baja, eso naturalmente sucede en cualquier territorio sea Gualeguaychú o cualquier otra ciudad”, expresó Cuenca.

A su vez, aseguró que los estudiantes que deban cursar el segundo y tercer año de la tecnicatura, no tendrán inconvenientes con la continuidad de su carrera.

En este marco, el decano contó que se reunió con el intendente Mauricio Davico para “discutir propuesta académica que puede ser una diplomatura, que puede ser otra propuesta académica de la Facultad o de otra facultad de la Uader”.

Con respecto a qué pasará con los contratos de los docentes de la carrera, Cuenca manifestó que “aquellos docentes que tengan concursado como cualquier planta del Estado reconocida de manera permanente continuarán, y aquellos que tengan designaciones temporarias es por el plazo que fue la designación”.