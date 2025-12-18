La tasa de desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre del año, desde el 6,9% registrado en el mismo período de 2024, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en momentos en que se debate en el Congreso la reforma laboral, impulsada por el oficialismo. Frente al trimestre previo, la desocupación bajó 1 punto porcentual, desde el 7,6%, detalló el informe de Mercado de Trabajo (EPH).

La mejora del indicador se dio en un contexto de recuperación de la actividad y una mayor participación laboral.

En ese sentido, la tasa de empleo alcanzó el 45,4%, con un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre, mientras que la tasa de actividad subió al 48,6%, reflejando que más personas salieron a buscar trabajo.

En términos absolutos, según publicó Ámbito, el organismo estadístico estimó que unas 958.000 personas se encontraban desocupadas, sobre una población económicamente activa de 14,6 millones, en el universo de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares.

El director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, atribuyó la mejora del indicador a un mejor desempeño de la actividad económica. “Consecuente con la mejor evolución que lo esperado del nivel de actividad durante el tercer trimestre, la creación de empleo superó nuestras expectativas”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que, “a pesar del aumento de la gente que salió a buscar trabajo, se terminó generando una caída de la desocupación al 6,6%, lo que resulta una buena noticia”, señaló.