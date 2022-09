La ordenanza aprobada esta semana, que establece que el Municipio disponga de una combi para trasladar pacientes oncológicos que necesiten viajar para realizarse sus tratamientos, volvió a encender la interna del oficialismo, cada vez más visible a falta de pocos meses para la disputa electoral de 2023.

Al respecto, uno de los concejales del Piaggismo que se opuso, Juan Boari, dialogó con Ahora Radio Cero y brindó su parecer: “Estoy preocupado porque se aprobó una ordenanza que en vez de sumar derechos retrocede a una situación irregular que ya había previamente”, aseveró.

“El impacto de negarte es muy fuerte si no tenés la posibilidad de explicarlo”, postuló, y contextualizó que “nosotros tenemos un sistema de salud mixto, publico y privado, que se divide en obras sociales públicas, gremiales y prepagas. Además se divide en niveles, el primero corresponde al municipio, el segundo nivel a la Provincia y el tercero ya son hospitales específicos”.

En este marco, sostuvo que “no se vio nunca en la historia de la medicina que un municipio financie a las obras sociales y las prepagas. Esto se hacía (la combi municipal para trasladar pacientes) porque no existía el segundo nivel de salud, y se hacía con irregularidades. El problema no es sólo que le hereda al municipio una responsabilidad de segundo nivel, con los riesgos que esto corresponde, sino que le otorga el servicio que debería responder una prepaga. Lo que corresponde es que articulemos para que las obras sociales cumplan”.

En la actualidad, aseguró que “se había avanzado cuando se hizo cargo el Hospital en la parte pública y las prepagas en el sector privado. Si las obras sociales no cumplen lo que hay que hacer es un recurso de amparo, a veces responden lo que quieren y no lo que corresponde, pero no puede el Municipio hacerse cargo”.

“Imaginate si hay una cola de pacientes en la plaza, quién decide quien se sube y quien no… tiene que haber una responsabilidad legal por el riesgo del paciente, por eso hay niveles, no está hecho arbitrariamente, un paciente oncológico no puede viajar de cualquier manera”, argumentó Boari.

“Yo le expliqué todo esto antes a Andrea (Noguera, la autora del proyecto) y me dijo que esto es una ‘cuestión política’. Esto entró en conjuntas y a los empujones se aprobó. Si yo hubiese votado por la negativa en la conjunta no hubiera tenido la posiblidad de explicar porqué”, contó el concejal acerca de la trastienda de la ordenanza.

Sobre la postura de los ediles oficialistas que votaron a favor, opinó que “yo no puedo creer, son gente inteligente, y salieron con un argumento presupuestario. Las cosas en salud no pasan por el dinero, pasan por la responsabilidad y la seguridad del paciente”, y sumó que “quiero pensar que hay buena intención de las concejalas, pero esto no lo resuelve sino que lo agrava”.

Finalmente, al respecto del resultado de la votación (6 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones), lamentó que “si todos hubiésemos votado negativo empatábamos 6 a 6 y definía Lorena (Arrozogaray, la viceintendenta), y el proyecto hubiera vuelto a conjuntas. Cuando me di cuenta que nos daban los números no llegamos a tiempo a votar en contra, ya era tarde”, cerró.

Por su parte, Sofía Ghiglione, quien votó a favor del proyecto junto a Noguera, Farfán y los 3 ediles de Juntos por el Cambio, expresó en Ahora Radio Cero que “yo entiendo lo de los niveles de salud y a quién corresponde, pero es un debate que le excede a los vecinos y a quien tiene una problemática de salud oncológica”.

“Por 40 años el Municipio brindó el servicio de la combi”, recordó la edil, y manifestó que “el Hospital cubre el traslado de los pacientes sin obra social. Pero los que tienen Iosper o Pami lo que le dicen es yo te pago el pasaje de colectivo, entonces el problema que tienen es que tienen que ir a la terminal, tomar remis, esperando el colectivo. La obra social legalmente cumple, ahora humanitariamente no, y eso era lo que antes se hacía cargo el municipio, buscando y trayendo a los vecinos de Gualeguaychú”.

Ghiglione argumentó que “lo hacen otros municipios, no hay ningún riesgo. Cualquier médico que tiene un paciente de alto riesgo lo deriva a que vaya en ambulancia, esto es para los pacientes ambulatorios que sino tienen que ir en remis”, aclaró, e interpeló: “¿Nuestro intendente es médico y no se dio cuenta de la ‘aberración’ según dice (Boari) que se estaba cometiendo?”.

"Tenemos que ser conscientes de que los éxitos de los tratamientos oncológicos están relacionados a la cuestión psicoemocional de las personas, y sabés lo que es par una persona estar haciendo pollos y rifas para pagar los viajes”, añadió.

Acerca de la postura de los 4 concejales del Piaggismo que se abstuvieron y los 2 que votaron en contra, manifestó que “nos encontramos en la sesión con esta sorpresa. No se que pasó, no lo puedo explicar. El presupuesto es bajo y hay una combi del municipio, además proponemos que se recupere de la gestión de ese pasaje para que la obra social se lo pague al municipio, decimos de cobrar un reintegro por parte de ellos".

Asimismo, reveló que “en la conjunta todos estaban de acuerdo, no hubo ningún planteo y ni siquiera hubo debate, las dudas se plasmaron directamente en la sesión, me sorprendió lo ocurrido allí. Para tener despacho necesitábamos 8 votos, más que en la sesión, por eso me sorprendió lo sucedido, no llego a comprender", reiteró la edil.

Finalmente, Ghiglione especuló que “puede ser que haya de una cuestión de niveles de gobierno ,que haya una disputa que yo no llego a entender, pero desde mi visión yo no la puedo comprender, es lo único que me permito pensar, pero queda la gente como rehén y a mi no me parece, pero es una percepción y no una certeza”, cerró.