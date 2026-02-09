El dólar cayó por tercera rueda consecutiva y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el techo de la banda superó el 10% por primera vez en cuatro meses. Las compras sostenidas del Banco Central no parecieran afectar al precio del “billete verde”, aunque no se descarta que el “ruido político” modifique el escenario hacia adelante.

El dólar mayorista cayó $16 (-1,1%) a $1.416, por lo que la brecha contra el techo de la banda cambiaria quedó en el 11,5%, ya que hoy es $1.578,71. Se trata de la mayor distancia desde el 26 de septiembre.

Por su parte, en el rubro minorista, la divisa se vendió a $1.440, según el Banco Nación. Mientras, en el sector paralelo los precios también mermaron: el dólar blue cotizó a $1.430, el dólar cripto, que cotiza las 24 horas, se mueve en los $1.487,41, el MEP desciende a $1.438,80 y el CCL hacia los $1.481,98.

En el segmento de futuros se observó una tendencia claramente bajista. Para fin de mes el mercado “pricea” una divisa a $1.434, mientras que para marzo se estima un valor de $1.470.

La dinámica bajista sobre el dólar de las últimas ruedas se dio en conjunto con un Banco Central acumulando reservas en el MLC por u$s317 millones en la primera semana de febrero. Se trata de una situación inusual, ya que el flujo de dólares permitió que la demanda de la autoridad monetaria no contrarrestara la oferta e impactara sobre el tipo de cambio.