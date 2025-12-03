El dólar mayorista cayó $2 a $1.453,00 y se mantuvo 4,1% del techo de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), actualmente ubicada en $1.512,5. En ese marco, los dólares paralelos acompañaron la tendencia y cerraron con bajas.

El tipo de cambio minorista cerró en el Banco Nación (BNA) a $1.480 para la venta, mientras que el promedio de entidades financieras que realiza el BCRA lo hizo a $1.475,49. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.924.

Entre los paralelos, el MEP retrocede 0,5% a $1.470,30, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo 0,6% $1.510,99. A su vez, el dólar blue cayó $5 a $1.440 y la brecha con el dólar oficial continúa en terreno negativo.

Por su parte, según Ámbito, en el mercado de dólar futuro los contratos cerraron con caídas generalizadas caídas generalizadas. El mercado “pricea” que a fin de año el dólar mayorista cerrara en $1.467 y una TNA implícita del 13%, según se desprende de los plazos de diciembre.

El volumen operado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) mostró una caída importante del 33%, totalizando u$s263 millones. Asimismo, en el mercado de futuros ROFEX se observaron bajas de $5 en promedio, pero con una menor actividad. En total se operaron u$s670 millones, según ABC Mercado de Cambios.

Fuente: Ahora