El dólar oficial mayorista se mantuvo estable este miércoles luego de amagar con descontar el fuerte incremento de la jornada previa que estuvo impulsado directamente por los cambios anunciados por el Banco Central (BCRA) en su programa monetario y cambiario de cara a 2026, que prevé un reajuste en las bandas cambiarias.

Luego de la efervescencia de la rueda previa, el tipo de cambio mayorista se mantuvo en a $1.451, aunque gran parte de la rueda cotizó con pérdidas. De esta manera, la distancia contra el techo de la banda fue de 4,1%. Por su parte, en el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación operó en $1.475.

Los dólares financieros por su parte finalizaron casi estables: el MEP subió 0,1% hasta $1.506,19, mientras que el contado con liquidación subió 0,4% a $1.550,97 y el blue se sostuvo en los $1500.

Según informó Ámbito, el retroceso se observó en el mercado de futuros. Las posiciones mostraron bajas en todos los plazos: enero operó en $1.495, febrero en $1.525, mientras que las mayores bajas se observan en abril (-0,2%, a $1.586,5).