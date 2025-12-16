COTIZACIÓN
El dólar oficial y el blue subieron este martes tras el anuncio de la actualización de las bandas
Luego de que el BCRA anunciara que desde 2026 las bandas se ajustarán por inflación, los dólares financieros avanzaron fuerte y el CCL se consolida arriba de los $1.500
Tras alcanzar su máximo valor de diciembre en $1.455, el dólar oficial mayorista recortó suba diaria de este martes y cerró a $1.451 y quedó a tan solo 4,7% del techo de la banda superior, luego de que el Gobierno modificara su programa monetario de cara a 2026 y actualice el ajuste de las bandas cambiarias por inflación.
El Banco Central (BCRA) anunció el lunes por la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Hasta ahora, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual, pero a partir del 1° de enero de 2026 el ajuste será de 2,5%, la inflación de noviembre.
En ese marco, según informó Ámbito, el tipo de cambio minorista subió $15 y cerró en $1480 en el Banco Nación, mientras que los paralelos acompañan la tendencia alcista del dólar oficial: el MEP subió 0,8% a $1.504,30, mientras que el CCL saltó 0,4% a $1.535,31, a la vez que el blue alcanzó los $1.500.
Paralelamente, los contratos de dólar futuro se ajustaron a este nuevo cálculo del piso y techo de las bandas cambiarias y suben en todos los plazos. Así, ahora para enero se ubicó en $1.497,50, mientras que para febrero en $1.526, pero las mayores alzas se ubicaronn en mayo con el 1,5% hasta los $1.622, y junio con el 1,4% a $1.656.
Dólar blue
El dólar blue, por su parte, subió $20 este martes a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El tipo de cambio informal sumó $55 pesos de suba en las últimas dos ruedas para alcanzar así su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre. A su vez, la brecha con el dólar oficial llegó al 3,4%.