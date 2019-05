El dólar sube 40 centavos en el arranque de la semana y opera en $ 46,40

onsideró que todavía "no se ve con claridad los efectos del anuncio" de la fórmula Fernández-Fernández con Cristina como vicepresidenta y destacó que "el contexto internacional no ayuda, ya que otra vez las monedas regionales no se recuperan frente al dólar"."Hay que esperar, todo es muy prematuro", opinó el analista.

El dólar blue se colocaba en los $ 46,10. El BCRA ofrecerá al mercado Leliq a 7 días desdoblando en 2 licitaciones por un monto de $ 210.000 millones, en un día con vencimientos por $ 195.711 millones.El peso argentino se depreciaba así 0,73% y se mostraba como la moneda emergente con peor desempeño en la apertura de la semana.