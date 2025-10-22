Ajeno a las señales de respaldo que llegan desde los Estados Unidos, el mercado cambiario argentino continúa mostrando alta tensión, con niveles récords para la cotización del dólar.

A tal punto hay tensión, que el ministro de Economía, Luis Caputo, centró su exposición de este miércoles ante empresarios en aclarar que el lunes, cualquiera sea el resultado electoral, la política cambiaria se mantendrá, con las controversiales bandas de flotación.

“No va a haber ningún cambio al esquema actual”, dijo Caputo.

El problema es que el mercado sigue presionando por una devaluación y una libre flotación del tipo de cambio, que lleva al Banco Central a vender divisas.

En tanto, el tipo de cambio oficial mayorista cerró este miércoles a $1.488,42, equivalente a una caída del $1,89 (-0,13%).

Se ubica apenas a $3 de distancia del techo de la banda de flotación, que actualmente está en $1491,56.

Es que, a pesar de las palabras de Caputo, en el mercado existe coincidencia en que la semana próxima, cualquier sea el resultado, habrá cambios que podrían terminan impactando sobre el esquema cambiario.

Puede interesarte

En este escenario, el dólar oficial minorista se mantuvo estable a $1.515 en el Banco Nación.

Si se le suma el 30% a cuenta de Ganancias por viajes o compras en el exterior, el dólar tarjeta ya cotiza a $1.969.

La presión cambiaria es adjudicada por expertos a la cobertura de posiciones por parte de los argentinos antes de las elecciones.

Además, la demanda de divisas subió por importaciones adelantadas y por la búsqueda de cobertura de individuos.

Los tipos de cambio financieros arrancaron la rueda a la baja, pero a medida que transcurrieron las primeras operaciones del día, la tendencia se revirtió.

El dólar MEP cotizó a $1.592,48, una suba de $0,91 frente al martes (+0,1%). En cambio, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza $4,80, para alcanzar por primera vez los $1612,49 (+0,3%).

En tanto, el blue se negocia a $1.550, unos $5 por encima del cierre anterior (+0,3%). Se trata del valor nominal más alto del que se tenga registro.