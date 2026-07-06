El dramático testimonio de la pareja de un despedido: "Tenemos cuatro nenas y estamos tirando con los ahorros"
Un centenar de trabajadores despedidos se manifestaron junto a sus familias en Gualeguaychú. Se viven días de mucha preocupación y piden una respuesta
Los trabajadores de la firma Unionbat realizaron este lunes al mediodía una protesta en reclamo por sus fuentes laborales, con quema de cubiertas. La manifestación se llevó a cabo en la rotonda de acceso al Parque Industrial de Gualeguaychú.
Las familias de los trabajadores acompañaron la lucha. “Estamos viviendo este momento con gran incertidumbre, angustia y preocupación por nuestro futuro. Mi marido trabaja hace 12 años. Cuando se despide a un trabajador, hay una familia atrás que sufre”, expresó Noelia, esposa de uno de los despedidos.
“Dependemos íntegramente de él”, dijo Noelia, quien tiene cuatro hijos. Actualmente viven de ahorros y esperan poder solucionar pronto la situación. “Hay que ser positivos, porque necesitamos el trabajo. Sin trabajo no hay futuro. Necesitamos una respuesta, y la respuesta no llega”, lamentó.
Otra pareja de un despedido, Soledad, dijo que necesitan que “cobren al menos algo, que nos den una respuesta”.
“Hay gente que alquila, que la está pasando mal. Necesitamos una respuesta, no recibimos nada, nadie se ha acercado a decir algo”, lamentó.