La Bolsa de Cereales de Entre Ríos encendió las alertas ante el abrupto encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados, fuertemente impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Las interrupciones en el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca de un tercio del comercio mundial de urea (fertilizantes nitrogenados)— redujeron la capacidad de exportación y generaron un shock de oferta global que empujó los precios a máximos de varios años.

En Argentina, la reacción fue defensiva: importadores y distribuidores prácticamente se retiraron del mercado ante la dificultad de estimar costos de reposición. En el último mes, el precio local de la urea trepó un 60%, mientras que la pizarra del trigo subió apenas un 3% en dólares, ubicándose en 185 dólares por tonelada.

La asimetría golpea directamente al productor entrerriano. Si hace un mes una tonelada de trigo permitía adquirir 330 kilos de urea, hoy ese poder de compra cayó a 208 kilos, una contracción del 36%. En términos concretos, la inversión en fertilización nitrogenada pasó de 88,8 a 142 dólares por hectárea en apenas treinta días. Quien no haya anticipado la compra del insumo deberá absorber un costo adicional de 53 dólares por hectárea.

El impacto sobre los márgenes es severo. Con los precios actuales y el rendimiento promedio provincial de los últimos cinco años, el resultado esperado para productores arrendatarios pasó de rozar el cero a arrojar números rojos. El rendimiento de indiferencia subió de 3.750 a 3.930 kilos por hectárea, por encima del promedio histórico.

Sin embargo, las posiciones a cosecha ofrecen algo de alivio: el contrato de trigo diciembre en el mercado de futuros A3 cotiza a 220 dólares por tonelada, valor que permitiría revertir los números negativos y proyectar un margen positivo de aproximadamente 45 dólares por hectárea para el productor arrendatario.