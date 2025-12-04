En línea con las advertencias de los analistas privados, el FMI advirtió que la Argentina no cumplirá con la meta de reservas fijada para fin de año y le pidió al Gobierno que haga los esfuerzos necesario para reforzar las arcas del Banco Central.

“Alcanzar el objetivo de reservas de fin de año será un desafío”, dijo la vocera del FMI, Julie Kozack, en conferencia de prensa. “Sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo en el futuro próximo para reconstruir las reservas internacionales“, pidió.

La funcionaria del organismo multilateral explicó que recomiendan un mayor nivel de reservas con el fin de fortalecer la estabilidad macroeconómica ya alcanzada y la resiliencia general de Argentina ante posibles shocks.

“Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas“, sostuvo Kozack.

En otro tramo de la conferencia, la ejecutiva de la entidad multilateral insisitió: “Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria de acumulación de reservas más ambiciosa para crear reservas adecuadas en Argentina. Esto ayudará a Argentina a afrontar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital".

Cuando le consultaron si el swap con el Tesoro de EE.UU. -pese a ser una deuda de corto plazo- puede ser incluido en las reservas netas para intentar cumplir con el objetivo pactado, Kozack indicó: “Contamos con un marco en el FMI para analizar cómo tratar este tipo de instrumentos. Por supuesto, aplicaremos ese marco a la línea swap para la Argentina. El equipo lo mostrará en el próximo informe del personal técnico sobre cómo se tratará exactamente".

Puede interesarte

Si la Argentina no cumple con la meta de acumulación de reservas, tendrá que pedir una dispensa o waiver al FMI para acceder al desembolso pendiente. La vocera del organismo prefirió no especular sobre esa negociación y dijo que se hablará al momento de la próxima revisión, que será en el inicio de 2026.

El FMI pidió consensos para las reformas

Más allá del marco monetario y cambiario, el FMI consideró importante que la Argentina avance con otras reformas. Para eso, le recalcó que el Gobierno tendrá que lograr consensos. “Desde nuestra perspectiva, la continuidad de las reformas macroeconómicas y estructurales ayudaría a mantener y ampliar los avances ya logrados”, dijo Kozack.

En esa línea, resaltó que se necesitan reformas destinadas a mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario argentino, además se seguir controlando y reformando la forma de gastar, incluyendo las de subsidios. “Esto ayudaría a fortalecer aún más el ancla fiscal, que ha sido fundamental para el retorno de Argentina a la macroeconomía”, consideró la vocera.

“Crear una economía más basada en el mercado y resiliente en la Argentina también requerirá reformas continuas en el ámbito de la desregulación, así como esfuerzos para mejorar el funcionamiento y la flexibilidad del mercado, incluyendo el mercado laboral”, sostuvo Kozack mientras el Gobierno se prepara para debatir este último tema en el Congreso.

“En todos estos esfuerzos y áreas de reforma, generar consenso a favor de estas reformas sigue siendo fundamental, al igual que cualquier legislación que pueda requerirse”, agregó la funcionaria del FMI.

Fuente: TN