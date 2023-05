El periodista Gabriel Levinas fue muy repudiado en las últimas horas tras sus polémicas declaraciones contra el ministro del Interior, Wado de Pedro, y a la hora del respaldo para el funcionario, apareció nada menos que el Indio Solari.

"Negar a Wado es una bobera sin mesura. Carga una historia personal que no le agrega. Que no le agrega nada a su conocimiento de las sombras de los rincones de la Rosada pero nos muestra un temperamento fuerte y convicciones firmes. Que ha vencido a toda presunción negativa", escribió el líder de los Fundamentalistas en respuesta a una publicación de Mariano Recalde.

El músico, que no es la primera vez que expresa sus convicciones políticas, no dudó en destacar al funcionario. "No sé si habla más claro pero sí que le entendemos mejor. Pues claro que puede ser un gran candidato", sentenció.

No es la primera vez que el ex Patricio Rey apoya al ministro del Interior. Tras las PASO 2021, y luego de una foto que publicó el funcionario, el músico le dedicó un sentido comentario.

Entre los cientos de mensajes, este lunes, tras conocerse la derrota del Gobierno en casi todo el país, el cantante le dejó unas palabras de respaldo. "Sosténgase como siempre, sereno. A usted no se le puede pedir más… jaja, yo sé que usted me va a contestar si se se puede…", comentó.