En el marco de la 70ª edición de la Fiesta Nacional del Trigo, se llevó a cabo este viernes una nueva reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, que tuvo como objetivo analizar el contexto económico actual y definir estrategias comunes para el desarrollo regional.

Durante la jornada, se trabajó en mesas sectoriales de industria, agropecuaria y energía, donde se evaluaron medidas para mejorar la competitividad industrial, fortalecer las cadenas de valor y promover la producción y las exportaciones, en el marco de un espacio que se realiza de manera anual y permite consensuar lineamientos estratégicos para el desarrollo equilibrado y de largo plazo de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Las conclusiones se incorporarán a la agenda de trabajo conjunta del bloque interprovincial.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el energético, donde se debatió el impacto del costo tarifario en la producción. En ese sentido, se coincidió en la necesidad de avanzar en la armonización de criterios y políticas energéticas, buscando igualar condiciones entre las provincias para evitar asimetrías que afecten la competitividad y generen competencia interna dentro de la región.

Al respecto, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional por Entre Ríos, Jorge Chemes, señaló: "El desafío es trabajar juntos para que las tres provincias tengan reglas similares en materia energética y productiva. Si logramos equilibrar costos y condiciones, la Región Centro puede consolidarse como un polo de desarrollo fuerte, competitivo y con mayor capacidad de generar empleo y valor agregado".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó: "A los gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe nos ocupa la promoción de nuestras cadenas para la generación de trabajo. El agregado de valor multiplica el empleo de forma decisiva y lo vemos en la transformación de proteínas vegetales en carne y biocombustibles, por ejemplo. El compromiso del gobernador Rogelio Frigerio es acompañar tales procesos con incentivos concretos".

Del encuentro participaron, además de Chemes y Bernaudo; el secretario de Energía, Jorge Tarchin; el director de Producción Animal, Martín Sieber; la directora de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, Cecilia Lacava; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; y el coordinador de Lechería, Horacio Jaureguiberry.