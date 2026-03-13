En conversación con Cero y Bolazo, el gobernador Rogelio Frigerio habló sobre las paritarias docentes.

“Los docentes han sido el sector con el que el año pasado hicimos una paritaria más generosa, de hecho, hoy por hoy, cuando tomas en cuenta el salario de los docentes, está por arriba de la inflación, claramente no alcanza, pero eso no es de ahora. Claramente no es suficiente. Hay muchísimas cosas para corregir, pero es difícil pretender que en 24 meses corrijamos lo que viene mal desde décadas, pero tenemos la convicción y el compromiso de seguir mejorando. Queremos seguir volcando el dinero en la educación. Estoy convencido de que es así”, refirió Frigerio.

Además, desmintió de que los aumentos fueran en negro: “Nosotros eliminamos todo el trabajo en negro. Eso no es verdad. Es un aumento por decreto porque el gremio no lo quiso convalidar”.