El Gobierno aplicó una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. El alza de 1,1% regirá desde este domingo 1° de marzo.

Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper aumentará $17,38 sobre los valores vigentes y en el gasoil, $14,88. La medida se oficializó este viernes a través del decreto 116, publicado en el Boletín Oficial.

Una vez más, el Ejecutivo resolvió diferir de manera parcial los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Así, el cronograma de aplicación de los aumentos se estiró hasta abril.

El decreto aclaró que estos valores corresponden al mecanismo automático de actualización trimestral de los montos fijos del tributo, atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que está vigente desde 2018.

Aunque la normativa prevé ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año, en la práctica esos incrementos fueron demorados en varias oportunidades para atenuar el impacto sobre la inflación.

La decisión oficial busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando un fuerte impacto sobre los precios finales en los surtidores.

Desde el año pasado, la petrolera YPF dejó de informar los incrementos de precios y se focalizó en ajustes según zonas, franjas horarias y demanda, que derivaron en precios dinámicos y hacen difícil el seguimiento de los valores al surtidor.

Con la nueva actualización en los impuestos al combustible, el litro de nafta subiría 1,1% promedio:

El litro de nafta subirá $17,385 por el ajuste del impuesto sobre los combustibles y $1,065 por el impuesto al dióxido de carbono. Así, el litro de súper que hoy cuesta $1609, según el relevamiento del sitio Surtidores, pasará a $1627,45.



Por su parte, el litro de gasoil tendrá un aumento de $14,884 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $8,059 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico. A eso se agregará $1,696 correspondiente al tributo ambiental. En marzo, el precio por litro pasará de $1658 a $1674,58.



La suma extra del ICL sobre el gasoil se aplica en el área conformada por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe, Mendoza.

