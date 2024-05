Con el objetivo de no disparar la inflación, el Gobierno dispuso el congelamiento de la tarifa del gas tal como adelantó Manuel Adorni, el vocero presidencial, la semana pasada.



La medida fue confirmada a través del Boletín Oficial mediante la Resolución 224/2024 este lunes. El Ministerio de Economía planteó ante la Secretaría de Energía que “con el objeto de consolidar el proceso de desinflación llevado a cabo por el Gobierno, verificado a la fecha, resulta razonable y prudente postergar en el mes de mayo la aplicación efectiva de las actualizaciones dispuestas en las resoluciones de los Entes antes señaladas y los aumentos del PEST correspondiente a energía eléctrica y del PIST en el gas”.



Días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado al respecto y respondió: "No tomamos ninguna determinación todavía pero puede ocurrir, que con superávit fiscal podamos ir ajustando algunas cuestiones y acomodando para que efectivamente no haya un peso adicional sobre la gente", añadió Adorni.



Durante su presentación ante el CICyP el Presidente Javier Milei admitió que en los primeros meses de su gobierno se había "sobre reaccionado el ajuste" en virtud de la situación heredada.



Frente a esta situación, desde la Secretaría de Energía le anticiparon a las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución de gas y a REDENGAS S.A. que no se procedería con la actualización tarifaria prevista para el mes de mayo de 2024, por lo que se mantendrían vigentes y sin modificaciones los cuadros tarifarios publicados en el Boletín Oficial el 3 de abril de 2024.



En efecto, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso “mantener inalterados los Cuadros Tarifarios de Transición y de Tasas y Cargos por Servicios vigentes desde el 3 de abril de 2024″.



• Tarifas de gas: cuánto iban a aumentar este mes



Los incrementos que habían sido establecidos iban a tener un impacto por encima de 350% y en algunos casos superando ampliamente el 400%. Por ejemplo, un usuario “R1″ de Capital Federal —la categoría que engloba al 53% de los hogares— iba a pagar unos $7.000 mensuales, según calcula la distribuidora. Implicaba una suba del 352% en comparación con los $1.547 que se pagaba hasta ahora.



Mientras que un usuario de la misma categoría R1 de Provincia de Buenos Aires iba a pagar una factura estimada de $7.400 mensuales. Un aumento del 390% frente a los $1.512 que pagaba hasta el mes pasado, publicó Ámbito.



Un usuario R22, por otro lado, iba a pasar de pagar $4.527 a unos $25.200 mensuales, es decir 456% más que antes.



Tarifa de gas: cuál es el impacto en la inflación



El ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó con el congelamiento de tarifas para evitar su consecuente traslado a precios cuando el Gobierno viene de festejar la baja de la inflación del último mes.



La inflación de abril marcó una desaceleración al 8,8% después del 11% de marzo, el 13,2% de febrero, el 20,6% de enero y el 25,5% de diciembre tras la devaluación. Sin embargo, el mes pasado el Indec registró un fuerte aumento en el rubro servicios públicos, que saltó 35,6%, acumularon 110,5% en lo que va del 2024 y 311,6% en los últimos 12 meses. La intención oficial es que el IPC general de mayo vuelva a mostrar una merma.



Fuente: APFDigital