A través del Decreto DTO-2026-427-E-GER-GOB, publicado en el Boletín Oficial Nº28.301, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos estableció un incremento del 50% en los montos de la Ayuda Escolar para el ciclo lectivo vigente. La medida busca aliviar el impacto económico en las familias de los agentes estatales ante el inicio de las clases.

La normativa, que lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y los ministros Guillermo Bernaudo y Manuel Troncoso, impacta directamente en los diversos niveles de enseñanza, desde el preescolar hasta el nivel superior.

Los puntos clave del anuncio

Aumento General: Se fijó una suba del 50% sobre los valores que estaban vigentes desde el año pasado (Decreto 295/25) para las asignaciones de Ayuda Escolar Primaria, Preescolar, Media y Superior.

Se fijó una suba del sobre los valores que estaban vigentes desde el año pasado (Decreto 295/25) para las asignaciones de Ayuda Escolar Primaria, Preescolar, Media y Superior. Inclusión de todos los niveles: A diferencia de años anteriores donde el foco estaba puesto exclusivamente en la primaria, este decreto ratifica el subsidio por única vez para hijos que concurran a establecimientos de nivel Medio y/o Superior .

A diferencia de años anteriores donde el foco estaba puesto exclusivamente en la primaria, este decreto ratifica el subsidio por única vez para hijos que concurran a establecimientos de nivel . Doble beneficio por discapacidad: El decreto subraya que, en caso de hijos con discapacidad que asistan a establecimientos oficiales o privados (de educación común o especial/rehabilitación), el monto de la asignación se duplicará .

El decreto subraya que, en caso de hijos con discapacidad que asistan a establecimientos oficiales o privados (de educación común o especial/rehabilitación), el monto de la asignación . Pago único: El texto autoriza a la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones a efectuar el pago por el equivalente a todo el año 2026 en una sola liquidación, incluyendo la Asignación Complementaria de Vacaciones.

Detalles de la liquidación

El beneficio se liquidará junto con los haberes correspondientes, asegurando que los fondos lleguen a los trabajadores de la Administración Pública Provincial de manera inmediata.

Desde el Ejecutivo destacaron que estas erogaciones ya se encuentran contempladas en el presupuesto vigente, por lo que no afectarán el equilibrio financiero de las distintas jurisdicciones. La medida se fundamenta en la facultad que posee el Gobernador (bajo la Ley N.º 5.729) para ajustar los montos de las asignaciones familiares según las posibilidades financieras y los parámetros nacionales.

Fuente: APFDigital