El Gobierno de Entre Ríos formalizó este lunes la convocatoria a representantes de los gremios docentes de la provincia para reactivar la mesa de negociación salarial. El encuentro se llevará adelante el martes 10 de noviembre a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia.

El Gobierno convocó a retomar la negociación salarial, luego de que las últimas conversaciones terminaran sin acuerdo. La convocatoria alcanza a los sindicatos Agmer, AMET, Sadop y UDA, que participan de las negociaciones con el Ejecutivo provincial.

La decisión se conoce después de que el jueves 29 de octubre representantes del Frente Sindical Docente se presentaran en la Secretaría de Trabajo para reclamar mediante una nota la reapertura de la paritaria.

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, recordó que el Gobierno se había comprometido a convocar a los sindicatos durante los primeros días de noviembre.

La última audiencia paritaria se realizó el 28 de septiembre. En ese encuentro, el Gobierno mantuvo una propuesta de incremento salarial del 3,5% para septiembre, 1,5% para noviembre y 2% para diciembre, que había sido rechazada por los gremios.

Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo dispuso por decreto el aumento del 3,5% correspondiente a septiembre, mientras que los incrementos previstos para noviembre y diciembre quedaron pendientes de una nueva discusión.

Desde Agmer sostienen que los salarios docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 16% frente a la inflación. El sindicato reclama una recomposición salarial y también solicitó que el ministro de Economía, Fabián Boleas, participe de la próxima negociación.

La nueva convocatoria abre otra instancia para intentar alcanzar un acuerdo antes de finalizar el ciclo lectivo 2026.