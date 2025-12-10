El Ministerio de Economía anunció el resultado de la licitación del título Bonar 2029N, en donde consiguió US$1.000 millones a una tasa anual de 9,26%.

En total, se recibieron ofertas por US$1.420 millones de las cuales se adjudicaron US$1.000 millones en total.

Con la tasa del 9,26% anual, el Gobierno estaría pagando aproximadamente US$92,6 millones por año, según pudo calcular la Agencia Noticias Argentinas.

“Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de 'fundamentals' económicos”, señaló el Ministerio de Economía.

Fuente: Adelanto Noticias Argentinas