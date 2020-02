"El gobierno municipal no goza de buena salud": dura editorial contra el Ejecutivo

El nuevo proyecto de ordenanza en el que trabaja el gobierno municipal busca limitar el consumo de alcohol en eventos determinados específicamente, no en todos. En este sentido, el intendente, Martín Piaggio junto a la secretaria de Gobierno Delfina Herlax y el subsecretario Agustin Sosa, mantuvieron un encuentro con el concejal Ignacio Farfán para trabajar en el proyecto que será elevado al Concejo Deliberante.

El proyecto pretende modificar la ordenanza Nº 10514/2001 que establece la prohibición de la venta de alcohol a menores, modificando y aumentando las multas que por ello se aplica. También el proyecto buscará aumentar la seguridad en las playas públicas, privadas y concesionadas, modificando el artículo 8 de la ordenanza que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública.

A este artículo se busca reforzarlo prohibiendo el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y en el interior de los estadios, playas públicas, privadas y playas concesionadas u otros sitios, cuando se realicen en forma masiva actividades deportivas, educativas, culturales artísticas y recreativas.

Quien cruzó fuerte al oficialismo por este proyecto fue Luciano Garro, conductor de Viene con Yapa, programa radial de Cero FM 104.1. En su cuenta de Facebook, el periodista y productor de eventos posteó una dura editorial contra la medida.

El posteo completo:

El gobierno municipal no goza de buena salud, tiene síntomas de sufrir “complejo de inferioridad”, con un nivel de cobardía e inoperancia agudo, pocas veces antes visto.

Los síntomas de la enfermedad son claros: comenzando por el discurso populista, tribunero e incoherente, de querer prohibir la venta y “consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y en el interior de los estadios, playas públicas, privadas y playas concesionadas u otros sitios, cuando se realicen en forma masiva actividades deportivas, educativas, culturales artísticas y recreativas”.

Claramente apuntando una vez más… insisto, una vez más, a la inversión privada, porque a la hora de hablar de los eventos que organiza o financia el municipio ahí la reacción es otra, a los eventos municipales como la Fiesta del Pescado y el Vino, Verano es Arte en tu barrio, la Fiesta de la Cerveza Artesanal, la Fiesta de los Cheff o la Gualeguaychú Vive (estas últimas tres hechas por privados pero financiadas por la municipalidad), “ahí se podría hacer excepción”, “el público que va es tranquilo”, dicen sin sustento alguno los nuevos funcionarios que son parte de los síntomas.

Pero la enfermedad es sin dudas un complejo de inferioridad que al parecer padece nuestro intendente Esteban Martín Piaggio, eligiendo funcionarios que acatan sus decisiones sin mover un ápice de lo que él tiene decidido. Nadie de alrededor del intendente se anima si quiera a insinuar, corregir o sugerir algún cambio a algo que él haya propuesto. Y saben qué? No le hacen bien con esas acciones. Si está tomando una decisión tribunera y errónea, sin medir el impacto: adviertan, hablen, sugieran; ¡no los van a echar de sus cargos! Y si la medida está mal, deberían reconocerlo, y no será una muestra de debilidad volver atrás sobre los errores.

El caso más claro de esta situación es la prohibición que se quiere implementar “de alcohol 0”. Hoy llegó la primera prohibición a la playa Puerta del Sol, porque así se llama, ya que todavía no ha sido, ni comprada, ni inaugurada como Parque del Sol. Sería bueno medir con la misma vara a todos los lugares de la zona costera, ya que hoy está permitido en los lugares municipales como Samba la Playa, el bar Awita o el bar Terrazas, que están en una condición similar por su cercanía al río y lugar público. Uno imagina que la relación laboral que pueda tener uno de los abogados de legales del municipio con la empresa contratista no va a interferir al momento de llegar a una prohibición.

Llegará el día y ¿Tendremos la Fiesta del Pescado y la Chocolatada? ¿La Fiesta del Jugo Exprimido?

Insisto, aunque dicen que el proyecto está en pleno proceso, la primera prohibición ya se realizó. Y por favor, no le mientan a la gente, ustedes funcionarios y sus superiores no dialogan, ustedes imponen. Se jactan de ser un gobierno popular, pero esconden el látigo en sus espaldas y así van adoctrinando a quien se les ocurra. Prohíbase, prohíbase, prohíbase… una de las palabras más aplicadas para los privados que son el motor de una economía que está en crisis.

Permitanme un consejo, si quieren hacer algo por nuestros jóvenes y por la ciudad, y por sus familias, por sus hijos, sus sobrinos, ocupense con esas mismas ganas de la droga, con la cual conviven a diario en los espacios municipales. Preocupensé si quieren mantener el orden público, por las plazas que son testigos principales del consumo de nuestros gurises. Avancen en conjunto con las fuerzas de seguridad y la justicia, nadie conoce mejor el territorio que ustedes. La droga, esa si es una problemática que les debería quitar el sueño y por la que prácticamente nada han hecho.

Por último me gustaría dejar en claro que esto no se trata de alcohol sí o alcohol no. Se trata de no prohibir por prohibir. Coincidimos todos que el exceso de alcohol es malo. Todos los excesos son malos, incluso el de poder.