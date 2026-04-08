El Gobierno abrió este miércoles la convocatoria para inscribirse al programa Vouchers Educativos 2026, la asistencia económica destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

Las prestaciones están a cargo de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y se trata de la tercera edición del programa, ya que también se entregó en 2024 y 2025. El año pasado, por su parte, se extendió por nueve entregas consecutivas, con acreditaciones de marzo a diciembre inclusive.

Esta herramienta fue creada para facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos de inicial, primario y secundario, mediante una suma de dinero mensual por cada menor que asiste a una institución educativa. Para acceder, es necesario que los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que equivale a $2.504.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026, entre otros requisitos.

¿Quiénes pueden solicitar el voucher educativo?



El beneficio está destinado a los padres de alumnos que reúnan las siguientes condiciones:

-Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

-Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que equivale a $2.504.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026.

-El estudiante debe cumplir con el requisito de alumno regular.

-No caer en la irregularidad del pago de la cuota de dos meses consecutivos, ya que esta situación implica una suspensión temporal del beneficio.



Cuál es la documentación que se debe tener hasta que se confirme el voucher educativo 2026



Una vez que se confirme la continuidad del programa para este año, se informará el período exacto de inscripción. Mientras tanto es importante que los interesados cuenten con la siguiente documentación:

-DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

-Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

-CBU actualizado en Mi Anses.

-Estar registrado en Mi Argentina.

-Qué condición se debe cumplir para mantener el voucher educativo

-Para cobrar con normalidad el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, dado que si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda y se abre la posibilidad de cobrar retroactivamente.

En cambio, si existen tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente, según lo informado en el sitio oficial de esta ayuda estudiantil.

Fuente: La Nación