A través de una publicación en el Boletín Oficial este jueves 31 de julio, el Gobierno nacional dispuso mediante decreto la baja de retenciones para granos y carnes vacuna y aviar, tal como anunció el Presidente Javier Milei durante la Exposición Rural de Palermo el fin de semana.

La resolución, que lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía Luis Caputo, establece nuevas alícuotas que entrarán en vigencia este viernes 1 de agosto.

Entre las principales modificaciones, se destacan las siguientes nuevas alícuotas:

Maíz y sorgo: del 12% al 9,5%

Complejo girasol: 5,5% para el grano (antes 7%) y 4% para sus derivados

Soja: 26% para el grano (antes 33%) y 24,5% para subproductos (antes 31%)

Trigo y cebada: se mantienen en 9,5%

Con estas reducciones, el Ejecutivo busca “dotar de mayor competitividad a uno de los sectores productivos más dinámicos del país” y consolidar una política basada en “reglas claras, estabilidad macroeconómica y apertura comercial”.

El Gobierno argumenta que la reducción de estos tributos es posible gracias a los resultados económicos obtenidos durante 2024 y el primer semestre de 2025, periodo en el que las exportaciones agroindustriales experimentaron un crecimiento significativo.

Según datos oficiales incluidos en el decreto, durante 2024 los volúmenes exportados de productos agroindustriales crecieron un 56% y el valor de las exportaciones aumentó un 26%. Solo en junio pasado, el tonelaje exportado de trigo subió un 29%, el de girasol un 26%, y el maíz y el aceite de soja un 4%.

El texto oficial también recuerda que ya fueron eliminadas las retenciones para economías regionales, lácteos, carne porcina y algunas categorías de carne vacuna.

Entre los fundamentos, el decreto destaca que el sector agroindustrial genera exportaciones por cerca de u$s48.000 millones anuales, de los cuales el 75 % corresponde a las cadenas de granos y carnes.

El campo inyectará 28.800 millones de dólares adicionales

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó un incremento del 8% en la producción agrícola para la Argentina hacia 2035, destacando la baja permanente de las retenciones anunciada por el presidente Javier Milei.

Sin brecha cambiaria y con las menores alícuotas de retenciones anunciadas, la producción agrícola argentina proyectada a 2035 sube de 159,3 millones de toneladas a 172,3 millones de toneladas. De esta manera, el campo inyectará USD 28.800 adicionales en el acumulado de los diez años.

