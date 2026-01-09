Se trata de un corredor vial estratégico para la producción, la logística y el turismo, conocido como la Ruta del Mercosur, que conecta a la provincia con los principales pasos del comercio regional.

"Esto es el resultado de una gestión provincial firme y de un gobierno nacional que escuchó la urgencia y dio prioridad a este pedido", señaló Frigerio, al remarcar que la intervención permitirá mejorar la circulación y la seguridad vial luego de años de abandono.

La concesión fue establecida por el decreto nacional Nº 28/2025 y comprende tramos de las rutas nacionales 12 y 14, además del corredor Rosario-Victoria y accesos clave en Entre Ríos.

Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumió esta semana formalmente la concesión y operación de las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 14, un corredor vial estratégico que conecta la región y cumple un rol fundamental en la conectividad nacional e internacional.

El plan inicial incluye bacheo intensivo de calzada, recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza.

Estas acciones forman parte de la primera etapa de puesta en valor del corredor, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la calidad del servicio. Los trabajos priorizarán las zonas más deterioradas y garantizarán un tránsito más seguro para todos los usuarios, tanto locales como de tránsito internacional.

A partir del martes, los peajes comenzaron a funcionar exclusivamente mediante sistemas electrónicos, eliminando el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de las rutas concesionadas. Esta medida busca agilizar el tránsito, reducir las demoras y mejorar la seguridad en los puestos de cobro.

En la primera etapa, el sistema TelePASE será el único medio de pago electrónico disponible, ofreciendo un 50% de descuento respecto a otros sistemas electrónicos que se incorporarán más adelante. Esta promoción apunta a incentivar el uso de la plataforma y facilitar la transición al pago digital para todos los usuarios.

A partir de la segunda quincena de enero, se incorporarán nuevas formas de pago electrónico, incluyendo tarjetas de crédito y débito, códigos QR, billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto mediante tecnología NFC desde teléfonos inteligentes. Estos métodos estarán disponibles en los tótems de cobro de cada estación, señalizados claramente como “Pago Electrónico”.