Entre Ríos oficializó la creación del Sello de Calidad “Arroz Entrerriano”, una distinción destinada a identificar y promocionar el arroz producido en territorio provincial que cumpla con determinados requisitos de calidad, origen y producción. La medida fue establecida mediante el Decreto N° 2999, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

Oficialmente se precisó que la iniciativa había sido impulsada por la Secretaría de Industria de esa cartera, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación Proarroz.

Según establece el decreto, el objetivo es revalorizar y promocionar el arroz producido localmente, destacando su calidad y origen genuino, y generar una herramienta que permita mejorar su posicionamiento tanto en el mercado nacional como internacional.

Los fundamentos de la medida remarcan la importancia que tiene la actividad arrocera para Entre Ríos. El cultivo llegó a la provincia en 1932, en la ciudad de San Salvador, y posteriormente se extendió hacia distintos puntos del centro y norte entrerriano, donde también se concentraron establecimientos destinados al procesamiento y agregado de valor.

El Gobierno provincial destacó que San Salvador cuenta actualmente con una importante capacidad molinera instalada y que puede procesar más del 50% de la producción nacional de arroz.

También se señala que las características agroecológicas de Entre Ríos, junto con el trabajo de mejoramiento genético desarrollado por el INTA en convenio con la Fundación Proarroz, permitieron obtener variedades con alto potencial de rendimiento y calidad culinaria.

A partir de estas condiciones, la Provincia sostiene que el arroz entrerriano cuenta con posibilidades de acceder a mercados exigentes y que resulta necesario contar con una identificación que permita garantizar y promocionar su calidad e inocuidad.

Qué requisitos deberán cumplir los productores

La utilización del nuevo sello estará condicionada al cumplimiento de un Protocolo de Calidad de Arroz Entrerriano, que forma parte del decreto.

El protocolo establece una serie de condiciones destinadas a garantizar la calidad diferenciada del producto. Entre ellas se contempla el uso de semillas adaptadas a las condiciones de la región, específicamente de la variedad Gurí-INTA CL, además de requisitos relacionados con la recolección y el procesamiento.

Uno de los principales requisitos establece que cada etapa del proceso —cultivo, cosecha, secado, elaboración y envasado— deberá realizarse dentro del territorio de Entre Ríos.

De esta manera, el sello apunta a identificar un producto cuya elaboración tenga un vínculo integral con la provincia y que pueda ser reconocido por sus características de calidad, sabor y comportamiento durante la cocción.

Buscan fortalecer toda la cadena arrocera

La normativa señala además que el protocolo fue elaborado a partir de información proveniente de la industria arrocera y de documentación generada tanto por organismos públicos como privados.

El INTA intervino en el proceso y avaló técnicamente el protocolo. De acuerdo con los fundamentos del decreto, la implementación del sello permitiría integrar a los distintos actores de la cadena arrocera entrerriana y favorecer una mejora en la competitividad del sector.

La iniciativa también se encuadra en la Ley N° 9.228, que establece el Régimen de Promoción para el Desarrollo Arrocero Entrerriano. Esa legislación contempla, entre otros objetivos, promover el crecimiento y la expansión sustentable de la producción de arroz y su industrialización dentro de la provincia, además de mejorar su posicionamiento estratégico, comercialización e industrialización.

El Gobierno provincial estableció que su utilización estará sujeta al cumplimiento del protocolo correspondiente. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Económico quedó facultado para dictar las normas complementarias y los procedimientos necesarios para implementar la nueva distinción.