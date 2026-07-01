El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que el costo de vida se ubicará en el 1,9%. Sería el tercer mes consecutivo en baja.

"La vemos en 1,9% si tengo que dar un número. Yo lo proyecto a veces tomando la Fundación Libertad y Progreso, que tiene sus propias estimaciones y, la verdad, muy cercanas", señaló.

Pero aclaró que es "una proyección, y si tengo que dar un número, es ese. Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo", sobre el índice que se dará a conocer el 10 de julio.

Señaló que, "académicamente, en la historia de muchos países que vienen de niveles de inflación arriba del cien por ciento, primero hay una caída contundente y luego hay una inercia que cuesta romper".

Dijo que la situación hubiese sido diferente sin "todo lo preelectoral" que "afectó" al resultado.

"Fue tremendo lo que pasó. Lamentablemente describe un poco a la Argentina, asusta a los mercados. Después no tenemos los niveles de inversión que quisiéramos", lamentó.

Las principales consultoras coinciden con el pronóstico oficial.

Según Eco Go y C&T, la proyección para el IPC Nacional que publicará el Indec el 10 de julio marcó un alza del 1,9%.

Para Analytica, llegará incluso a mostrar algo más de moderación, con un 1,8% mensual.

Fuente: NA