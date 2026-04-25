Con el objetivo de fortalecer los estándares de inocuidad requeridos por los mercados internacionales, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) supervisó una planta procesadora de ovoproductos ubicada en la localidad de Crespo, provincia de Entre Ríos.

La actividad realizada por profesionales del Centro Regional Entre Ríos del SENASA, se enmarcó en las acciones estratégicas para consolidar la seguridad alimentaria y el posicionamiento de los productos argentinos en destinos de alta exigencia. Durante la inspección se verificó el desempeño del Servicio de Inspección Veterinaria (SIV) y el cumplimiento de los protocolos en los procesos productivos. En particular se revisaron los Puntos Críticos de Control (PCC) en las etapas de quebrado, pasteurización y secado (spray drying), fundamentales para garantizar la inocuidad de productos como el huevo líquido y en polvo.

Asimismo, se fiscalizó la correcta aplicación de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) y el sistema de trazabilidad, herramienta que permite seguir el recorrido del producto desde su origen en las granjas de postura hasta su destino final. Estas acciones resultan esenciales para sostener y ampliar las exportaciones hacia mercados como la Unión Europea, Japón y Chile, que exigen altos estándares sanitarios y de calidad.

Al mes de abril de 2026 la Argentina ha alcanzado una producción histórica de 19.000 millones de unidades anuales, apoyada en una capacidad que supera las 60 millones de aves ponedoras. Este crecimiento se refleja en un consumo interno récord de 398 huevos por habitante, posicionando al país como el principal consumidor a nivel mundial. En cuanto al rol provincial durante 2025 Entre Ríos exportó más de 295 toneladas de huevo en polvo, 395 toneladas de albúmina y 559 toneladas de yema en polvo, además de enviar más de 11 millones de huevos en cáscara hacia Chile. De esta manera, se asegura que la producción de ciudades como Crespo, Colón y Nogoyá mantenga los máximos niveles de seguridad alimentaria global.

Este desempeño productivo se sustenta en una expansión del parque aviar nacional, que según datos de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), alcanzó las 62,71 millones de aves en 2025, un incremento del 8,68% respecto al año anterior. Esta estructura permite procesar unos 610 huevos por segundo, garantizando no solo el abastecimiento de un mercado interno que absorbe el 98% de la producción, sino también la competitividad en el frente externo, donde el país ha logrado desplazar a México del primer puesto en el ranking mundial de consumo per cápita.

Por otro lado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacó que las exportaciones de huevo industrializado registraron un crecimiento del 20% en volumen durante los periodos comparativos de 2024 y 2025. Este impulso exportador está respaldado por el estatus sanitario de Argentina, que se mantiene libre de enfermedades como la Influenza Aviar, condición certificada por el Senasa que actúa como un diferencial clave para la apertura y sostenimiento de mercados de alto valor económico en más de 70 países.