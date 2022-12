En diálogo con Ahora Cero Radio, el concejal Fernández del PJ aseguró que “si hubo alguna irregularidad de la compañera (Anastasia Aramburu) no fue por corrupción o cosas así, sino por alguna desinteligencia que podrá explicar en su momento. Nosotros por ahora decidimos no hablar, dejamos que los demás sigan hablando y que la Justicia haga su trabajo”, expresó en referencia a la investigación abierta sobre el presunto trabajo de un oftalmólogo sin especialidad.

En tanto, desde Juntos por el Cambio contestaron rápidamente. Fue el concejal Pablo Echandi quien indicó que cuando la Justicia Federal llamó a declaración indagatoria a Anastasia Aramburu “se negó a declarar”, y redobló la apuesta planteando la posibilidad de debatir con Fernández sobre el tema PAMI “cuando él quiera”.

Recordemos que los concejales de Juntos por el Cambio radicaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú contra la directora local del PAMI, Anastasia Aramburu, y el prestador oftalmológico Mauro Morano, ya que "descubrieron y demostraron que éste último no contaba con la especialidad médica al momento de tomar las cápitas en octubre del año pasado", según indicaron en un comunicado de prensa.



"Acá existió inoperancia o connivencia de la directora del PAMI a favor del prestador, ya que oportunamente desde nuestro bloque se le informó de la anomalía y decidió no escuchar. Es más, nos respondió que en la delegación a su cargo no existían médicos sin especialidad", señalaron los ediles.