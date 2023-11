Martín Piaggio debió acercarse poco después del inicio de los comicios para emitir su voto ya que explicó que “tengo un viaje que hacer para participar por un congreso de alcaldes invitado por la OMS, voy en calidad de esta presidencia que tenemos en el municipio desde hace un año de ciudades saludables de las Américas. Llevo para contar la declaración de Chile, en la que se sumaron 2 mi municipios más, para reunir los criterios generales que le permite a los pueblos cumplir metas para poder ser municipios más saludables”.

En relación a la jornada electoral, Piaggio manifestó que “esta todavía no es la Argentina que deseamos, no nos gusta esta Argentina, entiendo que los argentinos hace mucho tiempo que hemos intentado definir un sistema de valores en los cuales manejarnos y más allá de como este la situación, hace años que el país está en crisis. Se define mucho hoy y gane quien gane, evidentemente tienen una Argentina por transformar, queda mucho para hacer en términos de macroeconomía, de lograr independencia económica, en materia laboral, social, pero a mi entender dentro de un sistemas de valores y derechos que el pueblo argentino tiene hace mucho tiempo que espero que el pueblo elija preservarlos y después en lo personal es un momento muy especial porque después de muchos años voy transitando mis últimos días como intendente, y lo hago con mucho trabajo como fueron estos casi 8 años”.

Martín Piaggio señaló que está preparándose para volver a su “vida común” en el consultorio y que experimenta esta transición “con mucho orgullo, con la frente muy alta, estoy contento con lo que ha pasado en la ciudad en estos 8 años, no lo quita el resultado local. Por eso me he puesto inmediatamente a disposición porque así considero que es el sistema democrático, en esta oportunidad la gente eligió otro proyecto político, no le doy más trascendencia de la que tiene porque quiero ser coherente”.

Según declaró el intendente de Gualeguaychú el no podrá esperar los resultados en la ciudad pero los militantes aguardarán el resultado del escrutinio en la sede el PJ y otros en la sede local de Massa.

Sobre la posibilidad de que si ganara Massa estaría dispuesto a ocupar algún cargo, Piaggio dijo: “No he pensado si hay una propuesta a nivel nacional, a partir del 10 de diciembre vuelvo al consultorio”.