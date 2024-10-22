El jefe del escuadrón del Ejército Gualeguaychú, el teniente coronel Tomás de Vergara, asumirá en diciembre como el nuevo edecán del Ministro de Defensa de la Nación.

De Vergara fue informado sobre su nuevo puesto durante la jornada del lunes, e inmediatamente comenzó con lo que será la transición del cambio de mando en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 "Dragones Coronel Zelaya".

“La realidad es que es un honor, porque me consideraron como tal para cumplir funciones con la máxima autoridad en el Ministerio de Defensa y debajo del Comandante en Jefe, que es el Presidente de la Nación, Javier Milei”, adelantó a Ahora ElDía el por ahora Jefe del Regimiento..

“Todo puesto nuevo militar es un desafío, pero en donde suena el clarín el militar tiene que agarrar su bagaje y presentarse en su nuevo puesto”, afirmó sobre sus nuevos objetivos que tendrá en un puesto de tamaña importancia.

Un edecán es un asistente personal o secretario de una persona de alto rango, como un jefe de Estado u oficial militar de alta graduación. En el ámbito militar, los términos edecán, asistente, ayudante, asistente de campo o ayudante de campo se usan para referirse al ayudante principal de un oficial al mando.

En este caso, un edecán del Ministerio de Defensa es un militar que asiste al ministro de Defensa en ceremonias oficiales. En este caso, cumplirá funciones junto al ministro Luis Petri.