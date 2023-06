El domingo en la localidad cordobesa de Tancacha hubo una revolución al conocerse los resultados de las elecciones a intendente. Santiago Reyneri, un joven de apenas 24 años se impuso en los comicios y tomará el mando de la municipalidad por los próximos 4 años.

El joven contó que sufrió muchos cuestionamientos por su juventud y que la campaña no fue sencilla. “Desde el año pasado que me vienen pegando por la edad. Hubo mucha gente que me criticó y otra que me quiso por eso mismo”, señaló en el ciclo Arriba Córdoba. “Se eligió más la propuesta, el equipo y la idea que el candidato en sí”.

“Era momento de una renovación y la profesionalización de la política es parte de eso. Obviamente que no alcanza pero es momento de plantear ciertas cosas con un grado más de tecnicismo, de método, de equipo”, indicó en diálogo con el programa Arriba Córdoba.